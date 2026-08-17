Озброєння навіть для НАТО: якою є співпраця України з Альянсом з обміну технологій

Brave1 веде активну співпрацю з європейськими компаніями, країнами, організаціями і почали запускати спільні грантові програми. Тобто тепер Brave1 може видавати гранти не лише українським, а й іноземним компаніям. Наприклад, є програма Brave NATO, де подають спільні заявки українського виробника та виробника з країн Альянсу.

Про це 24 Каналу розповіла операційна директорка Brave1 Ірина Заболотня, зазначивши, що саме Україна вже допомагає НАТО створювати середовище для інновацій в їхніх країнах.

Співпраця України з НАТО з обміну технологій

Операційна директорка Brave1 наголосила, що їй та команді цікаво залучати "всі світлі голови", які можуть розв'язати питання та проблеми для України. Тому що в кожній міжнародній програмі перелік пріоритетів, продуктів, які потребуються на фронті, якраз іде зі сторони України.

Тому для мене велика перемога те, що ми змогли залучити Францію, Німеччину, Норвегію, Литву, країни НАТО, Європейський Союз в те, що вони розуміють, що в нас є перелік пріоритетів, які потрібні вже сьогодні чи протягом наступних декількох місяців. І вони працюють над тим, що потрібно Україні,

– підкреслила вона.

Заболотня додала, що абсолютно усі продукти, які отримують країни НАТО тестують в Україні. Саме так вдається перевірити їхню якість та придатність до користування.

Операційна директорка про співпрацю з НАТО: дивіться відео