Загроза для росіян: СЕО технологічної компанії сказав, що очікувати від українських Storm Shadow

Велика Британія та Франція погодилися надати Україні ліцензію на виробництво ракет Storm Shadow/SCALP. Сили оборони отримають ще більше можливостей, аби зробити ворогу "боляче".

Про це 24 Каналу розповів СЕО української технологічної компанії BlueBird Tech Валерій Зарубін. Відомо, що дальність польоту цієї ракети – близько 250 кілометрів для експортних варіантів, а у базовому варіанті – 560 кілометрів.

Які можливості отримає Україна?

Як наголосив Зарубін, Storm Shadow – високоточна крилата ракета, яка допоможе прорідити ворожу ППО. Також нею цілком логічно атакуватимуть аеродроми та об'єкти військово-промислового комплексу росіян.

Ворог має можливість збивати крилаті ракети. Однак Сили оборони неодноразово успішно уражали ворожі об'єкти саме за допомогою Storm Shadow. Тут варто пригадати удар по штабу російського Чорноморського флоту у Севастополі в 2023 році.

Дивіться інтерв'ю з Валерієм Зарубіним на ютубі 24 Каналу

Окрім цього, під удар цілком можуть потрапити командні пункти ворога. Ця ракета здатна пробити укріплені об'єкти.

Звісно, що виробництво цієї ракети не стане універсальним способом перемогти Росію. Вона швидко адаптується. Однак ця ракета летить достатньо низько. Її непросто виявити та збити,

– сказав Зарубін.

Зверніть увагу! Все, що відомо про крилаті ракети Storm Shadow – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Додамо, найімовірніше, Сили оборони використовуватимуть ці ракети для знищення добре захищених військових об'єктів. Зокрема йдеться про командні пункти та укриття. Їх значно складніше знищувати за допомогою безпілотників.