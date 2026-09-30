Швидше болідів: український перехоплювач збив "Герань-5" на рекордній швидкості, – BI

Боротьба за перехоплення новітніх російських безпілотників "Герань" відбувається на швидкостях, що перевищують швидкість болідів "Формули-1" чи швидкісних поїздів. Відповідний звіт у понеділок, 28 вересня, оприлюднив благодійний фонд Сергія Притули.

Про це пише Business Insider.

Що відомо про українські перехоплювачі

Фонд опублікував тепловізійний запис із дрона, що наближається до іншого безпілотного апарата над хмарами.

Обриси цілі дуже нагадують "Герань-5" – російський дрон-камікадзе, який за зовнішнім виглядом і характеристиками має багато спільного з крилатими ракетами.

Камера скорочує дистанцію до БпЛА і майже наздоганяє її, перш ніж запис обривається, що означає успішне або майже успішне перехоплення.

Дрон було знищено під час польоту зі швидкістю 425 кілометрів за годину на висоті понад 3 кілометри,

– повідомили у фонді.

З цією швидкістю можна подолати футбольне поле менш ніж за секунду.

Довідково. За даними української розвідки, "Герань-5" здатна розвивати швидкість до 600,3 кілометра за годину, що робить її найшвидшою серед російських дронів-камікадзе.

Перехоплення російського БпЛА: дивіться відео

У фонді зазначили, що відео було знято екіпажем 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку ЗСУ, що базується на Полтавщині.

Підрозділ застосував новий дрон-перехоплювач, розроблений спеціально для боротьби з безпілотниками, оснащеними реактивними двигунами.

Зафіксоване перехоплення відбулося на швидкості 424,7 кілометра на годину. Цей показник є новим бойовим досягненням для українських дронів-перехоплювачів.

Для порівняння: найвища швидкість, коли-небудь зафіксована болідом "Формули-1", становила 397,4 кілометра на годину.

Швидкість, зафіксована під час цього перехоплення, перевищувала навіть швидкість всесвітньо відомого японського швидкісного поїзда "Сінкансен", який розганяється до приблизно 320 кілометрів на годину.

Про досягнення подібних показників швидкості українські посадовці повідомляли ще наприкінці 2025 року, хоча тоді йшлося не про бойові умови.

У грудні 2025 тодішній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що завдяки спеціальному двигуну дрон-перехоплювач розвинув швидкість 400 кілометрів за годину.