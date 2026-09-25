Синдром самозванця 19 століття: як каракулі вчителя перетворилися на мільярдну індустрію

Сьогодні важко уявити світ без супергероїв, графічних романів та манґи, однак історія цього жанру почалася значно раніше. Одним із тих, кого називають батьком сучасного коміксу, був швейцарський педагог Рудольф Тепфер.

Як його невинне захоплення малюванням змінило світ – розкаже 24 Канал.

Хто такий Рудольф Тепфер?

Рудольф Тепфер народився у Женеві у 1799 році. Його батько, Вольфганг-Адам Тепфер, був відомим художником і карикатуристом, однак сам Рудольф зрештою обрав інший шлях. Він працював педагогом, викладав риторику та словесність в Академії Женеви, а також керував пансіоном.

Паралельно писав літературні твори, подорожні нариси та малював. Саме під час роботи з учнями Тепфер почав експериментувати з історіями, у яких малюнок і текст послідовно розповідали одну й ту саму історію. Це було чимось новим.

Чому він спершу не вірив у свою справу?

Тепфер не сприймав свої малюнки як справу, яка могла стати його головною професією. Він навіть побоювався, що публікація гумористичних історій може нашкодити його статусу викладача. За даними Женевського університету, Тепфер довго не наважувався оприлюднювати свої "історії в малюнках" саме через побоювання за свою репутацію.

Утім, його роботи побачили інші. У 1831 році рукописи Тепфера потрапили до німецького письменника Йоганна Вольфганга фон Гете. Той високо оцінив незвичні історії та фактично підштовхнув автора до публікації.

Як народилися перші комікси?

Однією з перших робіт Тепфера стала "Історія пана В'є-Буа". Він створив її ще у 1827 році, а опублікував у Женеві лише у 1837-му. На сторінках послідовно розгорталася комічна історія героя: малюнки доповнювалися текстом, а читач стежив за подіями кадр за кадром. Його роботи поширювалися Європою і вплинули на подальший розвиток мальованих історій.

Творчість Тепфера не залишилася локальним женевським феноменом. У 1842 році його "Історія пана В'є-Буа" вийшла у США під назвою The Adventures of Mr. Obadiah Oldbuck. Її вважають першою комікс-історією, опублікованою в Америці. Його твори перекладали, перевидавали, копіювали та наслідували.

Ідея послідовної історії, яку розповідають одночасно словами та малюнками, поступово поширювалася світом. А вже у XX столітті комікси перетворилися на величезну індустрію – від газетних смужок до супергеройських франшиз, манґи та графічних романів.