Зникав, літав і проходив крізь стіни: як Девід Копперфілд підкорив увесь світ

Девід Копперфілд – легендарний ілюзіоніст, який змушував зникати Статую Свободи, проходив крізь Велику китайську стіну та дивував мільйони глядачів неймовірними ілюзіями. Але мало хто знає, що кар'єра світового масштабу починалася як звичайне дитяче захоплення фокусами.

Яким був шлях Девіда Копперфілда до слави, мільйонів і статусу легенди магії – розкаже 24 Канал.

Як маленький хлопчик захопився магією?

Копперфілд почав займатися магією ще в дитинстві. У 10 років він уже виступав під сценічним ім'ям Davino the Boy Magician, а в 12 років став наймолодшим членом Society of American Magicians за версією його офіційної біографії.

У 16 років він уже викладав курс із магії в Нью-Йоркському університеті. Тоді ж формувався його майбутній стиль: Копперфілд прагнув не просто показувати трюки, а створювати навколо них цілу історію.

Як Девід Копперфілд став відомим?

У 18 років він отримав головну роль у мюзиклі The Magic Man, який спочатку показували в Чикаго. Саме тоді Девід Коткін почав використовувати ім'я Девід Копперфілд – на честь героя роману Чарльза Діккенса.

Телебачення стало наступним великим кроком у його кар'єрі. Перший спецвипуск The Magic of David Copperfield вийшов у 1978 році. Надалі серія телевізійних шоу принесла ілюзіоністу величезну популярність та численні нагороди. За даними Книги рекордів Гіннеса, 17 оригінальних спецвипусків цієї серії разом отримали 18 премій Emmy.

Які ілюзії зробили його легендою?

Копперфілд перетворив свої виступи на масштабні постановки. Він:

змушував зникати літаки,

демонстрував польоти,

створював ілюзії, які виглядали як справжня магія.

Одним із найвідоміших номерів стало зникнення Статуї Свободи у телевізійному шоу 1983 року. Книга рекордів Гіннеса називає його найбільшою ілюзією, яку коли-небудь ставили. Серед інших відомих номерів – проходження крізь Велику китайську стіну, втеча з Алькатраса та ілюзія польоту над сценою.

Зникнення Статуї Свободи: дивіться відео

У чому секрет його успіху?

Копперфілд зробив із магії не просто набір фокусів, а велике видовищне шоу. Його виступи поєднували:

ілюзії,

музику,

історії,

театральну постановку.

Його успіх можна вимірювати не лише нагородами. Книга рекордів Гіннеса фіксувала за Копперфілдом найвищі кар'єрні доходи серед магів – 661,5 мільйона доларів за період 1984 – 2004 років. Також він встановлював рекорд за кількістю магічних шоу за рік: у 1994 році провів 642 виступи.

Чому Копперфілд залишився в історії магії?

Його внесок не обмежився сценою. Копперфілд заснував International Museum and Library of the Conjuring Arts – масштабну колекцію історичних матеріалів, реквізиту, книг і артефактів, пов'язаних із мистецтвом ілюзії.

За даними його офіційної біографії, колекція налічує близько 80 тисяч предметів. Девід Копперфілд також має зірку на Голлівудській алеї слави та 11 рекордів Книги рекордів Гіннеса за даними його офіційної біографії. Його історія – це приклад того, як дитяче захоплення може перетворитися на кар'єру світового масштабу.