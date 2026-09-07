Люди 24 Історія успіху Випередив свій час на 100 років: як Фердинанд Порше створив автомобільну легенду
7 вересня, 11:44
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Випередив свій час на 100 років: як Фердинанд Порше створив автомобільну легенду

Альона Гогунська

Сьогодні Porsche асоціюється зі швидкістю, потужними двигунами та спортивними автомобілями. Але історія самого Фердинанда Порше почалася зовсім інакше. Ще понад 120 років тому він експериментував з електромобілями та створив одну з перших гібридних машин у світі.

Про ключові події в житті легендарного Фердинанда Порше розповіли в Porsche Newsroom.

Як юний Порше захопився електрикою? 

Фердинанд Порше народився 3 вересня 1875 року. Його інтерес до техніки проявився ще в юності: 

  • у 18 років він встановив електричне освітлення у батьківському будинку;
  • у 23 роки Порше створив Egger-Lohner C.2 Phaeton– лектромобіль із електродвигуном, який міг розвивати швидкість до 25 кілометрів на годину.

Понад 100 років тому, у 1900 році Порше представив Semper Vivus – функціональний гібрид, який поєднував бензиновий двигун та електромотори в колесах. Двигун внутрішнього згоряння працював як генератор і постачав електроенергію до системи приводу. Цікаво, що технологія, яка сьогодні здається символом сучасного автопрому, виявилася занадто складною для свого часу. 


Фердинанд Порше в молодості / Фото Porsche Newsroom

Коли Порше вирішив працювати на себе? 

У 1931 році він заснував власне конструкторське бюро в Штутгарті. До цього інженер встиг попрацювати над автомобілями для Austro-Daimler, Daimler та інших компаній і здобути репутацію талановитого конструктора. Його бюро займалося розробкою найрізноманітніших автомобільних технологій і проєктів.

Коли ж з'явився перший Porsche? 

Перший автомобіль, який офіційно носив ім'я Porsche, з'явився вже після Другої світової війни. У 1948 році син Фердинанда – Феррі Порше – представив Porsche 356 No. 1 Roadster. Саме ця машина започаткувала історію Porsche як окремої автомобільної марки.


Porsche 356 No. 1 Roadster / Фото Porsche Newsroom

У чому був секрет успіху Фердинанда Порше? 

Історія Фердинанда Порше – це не лише талант, а й готовність постійно експериментувати. Електромотори, приводи в колесах, гібридна установка, гоночні автомобілі та нові конструкції – він працював у різних напрямах і часто випереджав свій час. 

Найцікавіше, що людина, чиє ім'я сьогодні асоціюється з потужними бензиновими спорткарами, починала саме з електромобілів. Через понад століття Porsche знову активно розвиває електричні та гібридні технології – фактично повертаючись до ідей, які Порше випробовував ще на початку XX століття. 

Його головним досягненням стала не одна конкретна машина, а здатність перетворювати сміливі інженерні ідеї на технології, які змінювали автомобільну індустрію.

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