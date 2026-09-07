Випередив свій час на 100 років: як Фердинанд Порше створив автомобільну легенду

Сьогодні Porsche асоціюється зі швидкістю, потужними двигунами та спортивними автомобілями. Але історія самого Фердинанда Порше почалася зовсім інакше. Ще понад 120 років тому він експериментував з електромобілями та створив одну з перших гібридних машин у світі.

Про ключові події в житті легендарного Фердинанда Порше розповіли в Porsche Newsroom.

Як юний Порше захопився електрикою?

Фердинанд Порше народився 3 вересня 1875 року. Його інтерес до техніки проявився ще в юності:

у 18 років він встановив електричне освітлення у батьківському будинку;

у 23 роки Порше створив Egger-Lohner C.2 Phaeton– лектромобіль із електродвигуном, який міг розвивати швидкість до 25 кілометрів на годину.

Понад 100 років тому, у 1900 році Порше представив Semper Vivus – функціональний гібрид, який поєднував бензиновий двигун та електромотори в колесах. Двигун внутрішнього згоряння працював як генератор і постачав електроенергію до системи приводу. Цікаво, що технологія, яка сьогодні здається символом сучасного автопрому, виявилася занадто складною для свого часу.



Фердинанд Порше в молодості / Фото Porsche Newsroom

Коли Порше вирішив працювати на себе?

У 1931 році він заснував власне конструкторське бюро в Штутгарті. До цього інженер встиг попрацювати над автомобілями для Austro-Daimler, Daimler та інших компаній і здобути репутацію талановитого конструктора. Його бюро займалося розробкою найрізноманітніших автомобільних технологій і проєктів.

Коли ж з'явився перший Porsche?

Перший автомобіль, який офіційно носив ім'я Porsche, з'явився вже після Другої світової війни. У 1948 році син Фердинанда – Феррі Порше – представив Porsche 356 No. 1 Roadster. Саме ця машина започаткувала історію Porsche як окремої автомобільної марки.



Porsche 356 No. 1 Roadster / Фото Porsche Newsroom

У чому був секрет успіху Фердинанда Порше?

Історія Фердинанда Порше – це не лише талант, а й готовність постійно експериментувати. Електромотори, приводи в колесах, гібридна установка, гоночні автомобілі та нові конструкції – він працював у різних напрямах і часто випереджав свій час.

Найцікавіше, що людина, чиє ім'я сьогодні асоціюється з потужними бензиновими спорткарами, починала саме з електромобілів. Через понад століття Porsche знову активно розвиває електричні та гібридні технології – фактично повертаючись до ідей, які Порше випробовував ще на початку XX століття.

Його головним досягненням стала не одна конкретна машина, а здатність перетворювати сміливі інженерні ідеї на технології, які змінювали автомобільну індустрію.