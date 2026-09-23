Панічно боявся папороті та числа 62: дивні фобії Фройда, про які мовчать на лекціях

Зигмунд Фройд увійшов в історію як засновник психоаналізу – людина, яка присвятила життя вивченню людської психіки, страхів і прихованих бажань. Водночас сам Фройд мав кілька незвичних страхів і забобонів, які сьогодні можуть здивувати.

Чого насправді боявся Зигмунд Фройд – розкаже 24 Канал.

Хто такий Зигмунд Фройд?

Зигмунд Фройд народився 6 травня 1856 року в Моравії, яка на той час входила до складу Австрійської імперії. Згодом його родина переїхала до Відня, де він прожив більшу частину життя. Спочатку Фройд вивчав медицину та працював неврологом.

Поступово його зацікавили психічні процеси, які неможливо пояснити лише фізіологією. Саме ці дослідження привели його до створення психоаналізу. Фройд вважав, що на поведінку людини значною мірою впливають несвідомі бажання, спогади та переживання.

Чому Фройд боявся подорожей?

Однією з найбільш відомих особливостей Фройда була тривога, пов'язана з подорожами. Він побоювався залізничних поїздок і смерті під час подорожей. У біографічних джерелах описують його сильне занепокоєння перед поїздками. Сам Фройд пов'язував частину своїх переживань із думками про смерть. Цікаво, що людина, яка присвятила стільки уваги вивченню тривоги, сама протягом життя переживала подібні стани.



Зигмунд Фройд / Фото Вікіпедія

Звідки взялася історія про число 62?

Окреме місце в популярних біографіях Фройда займає число 62. Існує версія, що він побоювався цього числа та пов'язував його з власною смертю. Фройд справді був схильний до забобонів і надавав значення деяким числам.

Чи справді Фройд боявся папороті?

Ще більш незвичайною є історія про нібито страх Фройда перед папороттю. У популярних текстах про психоаналітика можна зустріти твердження, що він відчував страх перед цією рослиною.

Однак у біографічних джерелах немає достатньо надійних доказів, які б підтверджували існування у Фройда окремої фобії папороті. Тому ця історія залишається одним із маловідомих і суперечливих епізодів, які згодом почали пов'язувати з його особистістю.

Які ще дивні особливості мав психоаналітик?

Фройд був досить забобонною людиною. Він уважно ставився до чисел, випадкових збігів і власних снів. Водночас саме сни стали однією з центральних тем його професійної діяльності. У 1899 році він опублікував працю "Тлумачення сновидінь", в якій розглядав сни як спосіб прояву несвідомого.

Фройд також вважав, що випадкові обмовки та помилки можуть мати приховані психологічні причини. Такі явища згодом отримали назву "фройдівських обмовок".

Як помер Зигмунд Фройд?

Останні роки життя Фройд провів у Лондоні, куди переїхав після аншлюсу Австрії на тлі переслідування євреїв нацистським режимом. Він помер 23 вересня 1939 року у віці 83 років.

За десятиліття роботи Фройд перетворив дослідження несвідомого на окремий напрям, який суттєво вплинув на психологію та культуру XX століття. Водночас історії про його власні страхи й забобони залишилися маловідомою частиною біографії людини, яка все життя намагалася пояснити природу людських переживань.