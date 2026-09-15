Вона присвятила 92 роки театру: біографія Галини Яблонської, яка вперше вийшла на сцену у 6

Галина Яблонська вийшла на сцену в шість років і не сходила з неї 92 роки. Вона грала Топсі у 8, Марусю Богуславку у 30, стала Героєм України у 91. Її сценічна кар'єра – феномен, якому немає аналогів в українському театрі.

Вона пам'ятала театр дореволюційної доби, пройшла через війну, сталінські репресії та соціалістичний реалізм, а дожила до незалежної України. Галина Яблонська – була живим зв'язком між епохами. Саме про таку людину розповідає 24 Канал – про актрису, чиє життя стало літописом українського театру.

Лаштунки замість дитинства

Історія українського театрального мистецтва ХХ століття формувалася під впливом складних, часто драматичних історичних обставин. Це був період кардинальних змін, коли мистецтво існувало на межі ідеологічного тиску та спроб зберегти національну ідентичність. У цьому соціокультурному контексті біографія Галини Гілярівни Яблонської стає не просто історією окремої актриси, а своєрідним літописом епохи.

Вона народилася 2 січня 1928 року в місті Умань, у час, коли країна стояла на порозі колективізації та масштабних соціальних потрясінь. Її дитинство не було типовим; воно пройшло не в безтурботних іграх, а в умовах жорсткого графіка професійного театру. Замість традиційного родинного затишку її середовищем формування стали театральні лаштунки, репетиційні зали та постійні переїзди.

У 1930-ті роки провінційні театри України виконували важливу функцію культурних осередків, попри сувору цензуру та матеріальні труднощі. Саме в такому середовищі відбулося професійне становлення Галини Яблонської. Її перший вихід на сцену відбувся в Умані, коли дівчинці було лише шість років. Вона зіграла епізодичну роль хлопчика – невелику, але важливу для початку її сценічного шляху.

Згодом, у восьмирічному віці, вона продовжила виступати на сцені Вінницького державного драматичного театру. Її першою серйозною роллю стала Топсі у виставі "Хатина дяді Тома" – маленька індіанська дівчинка, яка вимагала від юної актриси не лише знання тексту, а й вміння триматися на сцені.

Участь дитини у виставах того часу не була формальністю чи розвагою. Від юних акторів вимагали такої ж дисципліни, знання тексту та розуміння мізансцен, як і від дорослих професіоналів. Галина пам'ятала, як режисери вимагали від неї повторювати сцени по кілька разів, доки вона не досягала потрібного ефекту.

Цей ранній старт заклав основи її професійної етики. Вона формувалася поруч із представниками старшого покоління акторів, які ще пам'ятали традиції українського театру початку ХХ століття. Спостерігаючи за їхньою роботою, Яблонська засвоїла головне правило сцени: повагу до професії та глядача. Умови роботи в провінційних театрах вимагали надзвичайної витривалості. Актори часто працювали в неопалюваних приміщеннях, стикалися з браком якісного реквізиту та постійним ідеологічним контролем репертуару. Проте саме цей досвід викував у ній той внутрішній стрижень і ту працездатність, які згодом дозволили їй стати однією з провідних актрис головної драматичної сцени України. Її дитинство було підпорядковане служінню мистецтву, і цей вибір визначив увесь її подальший життєвий шлях.



Галина Яблонська присвятила театру понад 90 років / Фото з Вікіпедії

Жінки, яких не зламати: франківська епоха

Новий, найважливіший етап у кар'єрі Галини Яблонської розпочався у 1951 році, коли вона була зарахована до трупи Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Києві. На той час це був головний театр республіки, де працювали такі видатні майстри, як Гнат Юра, Амвросій Бучма, Наталія Ужвій. Потрапити до цього колективу було надзвичайно складно, а закріпитися в ньому і знайти своє амплуа – ще складніше. Яблонська не загубилася серед визнаних корифеїв. Завдяки своїй школі, працездатності та виразній сценічній фактурі вона швидко стала невіддільною частиною франківської родини. За десятиліття роботи на цій сцені вона втілила понад 80 різнопланових образів, проте її професійною візитною карткою стали ролі жінок із сильним характером, глибоким внутрішнім конфліктом та трагічною долею.

Аналізуючи її творчий доробок, варто виокремити кілька знакових робіт, які найкраще ілюструють її акторський метод. Однією з таких ролей стала Маруся Богуславка в однойменній п'єсі Михайла Старицького. Цей образ є одним із найскладніших в українській класичній драматургії, адже вимагає від актриси балансування між історичним епосом та глибокою особистою драмою. Яблонська відмовилася від поверхневого, фольклорного трактування героїні. Її Маруся була жінкою, яка опинилася в епіцентрі геополітичного та релігійного конфлікту, змушеною робити нестерпний вибір між власним добробутом і обов'язком перед поневоленими земляками. Актриса передавала цей конфлікт через стриману, але надзвичайно точну психологічну гру, де кожен жест і інтонація були вивірені.



За роки кар'єри Галина Яблонська втілила понад 80 різнопланових образів / Фото з Вікіпедії

Іншим полюсом її таланту стала роль леді Мільфорд у класичній європейській драмі Фрідріха Шиллера "Підступність і кохання". Цей образ вимагав абсолютно іншої сценічної техніки: аристократичної пластики, бездоганного володіння словом та вміння передати холодну розважливість, за якою ховається вразливість. Яблонська створила портрет жінки, яка звикла домінувати в жорстокому світі чоловічої політики, але зазнає поразки перед щирим почуттям. Її леді Мільфорд вражала глядачів своєю вольовою поставою та здатністю зберігати гідність навіть у моменти найбільшого відчаю. Саме цей типаж – жінок, яких обставини можуть зігнути, але не зламати, – став наскрізним у її творчості.

Окремої уваги заслуговує професійна дисципліна Галини Гілярівни. Протягом десятиліть роботи в театрі Франка змінювалися художні керівники, режисерські концепції, естетичні вимоги та політичні режими. Від епохи соціалістичного реалізму театр перейшов до пошуків нових форм у період незалежності. Яблонська залишалася затребуваною завдяки своїй здатності адаптуватися до нових вимог, не втрачаючи при цьому власної мистецької ідентичності. Вона зберігала ідеальну фізичну форму, бездоганну дикцію та сценічну енергію. Її відданість Національному театру була абсолютною: вона свідомо зосередила свою кар'єру саме на театральній сцені, розглядаючи її як головний майданчик для реалізації свого творчого потенціалу.

Друге дихання: коли пенсія – не для неї

У біографіях багатьох видатних діячів мистецтва настає момент, коли активна професійна діяльність поступово згортається, поступаючись місцем викладацькій роботі або заслуженому відпочинку. Галина Яблонська змінила традиційне уявлення про вікові межі соціальної та культурної активності. У віці, коли більшість людей відходить від публічних справ, вона ініціювала та очолила масштабні громадські проєкти, які мали значний вплив на культурний ландшафт сучасної України. Її діяльність у 1990-х та 2000-х роках була спрямована на захист і популяризацію української культури.

Одним із найважливіших її досягнень стало створення Героїчного театру "Пам'ять". Цей проєкт виник як відповідь на потребу суспільства у відновленні історичної справедливості та заповненні білих плям у національній пам'яті, які утворилися за десятиліття радянської цензури. Театр функціонував у форматі літературно-музичних композицій, моновистав та просвітницьких заходів. Репертуар базувався на творах українських письменників, історичних документах та спогадах учасників визвольних змагань. Яблонська не лише виступала як актриса, але й виконувала функції режисера, сценариста та організатора. Метою театру "Пам'ять" було не розважати публіку, а спонукати її до критичного осмислення минулого, виховувати повагу до тих, хто боровся за незалежність України.



Галина Яблонська створила Героїчний театр "Пам'ять" / Фото ТРЦ Гулівер

Ще більш масштабним став Міжнародний проєкт-конкурс "Тарас Шевченко – єднає народи", який Галина Гілярівна заснувала та курувала особисто. Ідея проєкту полягала в тому, щоб вивести сприйняття творчості Шевченка за межі суто академічного чи локального контексту і перетворити його на інструмент міжкультурної комунікації. До участі в конкурсі залучалися представники української діаспори, іноземні студенти, дипломати та митці з різних країн світу. Учасники читали твори Кобзаря різними мовами, створювали музичні та художні інтерпретації його поезії. Яблонська, попри поважний вік, особисто вела комунікацію з учасниками, організовувала фінальні заходи та шукала підтримку для розвитку ініціативи. Її робота була спрямована на консолідацію українського суспільства та формування позитивного іміджу України на міжнародній арені.

Визнанням її багаторічної праці на сцені та вагомого внеску в розвиток національної культури стало присвоєння їй у 2019 році звання Героя України з врученням ордена Держави. Ця нагорода стала логічним підсумком її діяльності, яка давно вийшла за межі суто акторської професії. Вона довела, що митець може і повинен бути активним учасником державотворчих процесів, використовуючи свій авторитет і талант для захисту національних інтересів.

Завіса опустилася: що залишається після легенди

Відхід Галини Яблонської 14 вересня 2026 року знаменує собою завершення цілої епохи в історії українського театрального мистецтва. Що втрачає українська культура з її відходом? Насамперед зникає живий зв'язок із театральним поколінням корифеїв ХХ століття. Вона була безпосереднім носієм тієї інституційної пам'яті, яка передається не через підручники чи відеозаписи, а виключно через особисте спілкування, спільну роботу на репетиціях та передачу професійної етики з рук у руки. Яблонська акумулювала в собі досвід роботи з режисерами та акторами, які формували обличчя українського театру в середині минулого століття, і щедро ділилася цим досвідом із сучасними митцями.



Іменна відзнака Галини Яблонської на Алеї зірок у Києві / Фото ТРЦ Гулівер

Її життя є прикладом безкомпромісного служіння обраній справі. Вона продемонструвала, як можна поєднувати високий професіоналізм із чіткою громадянською позицією, залишаючись актуальною та затребуваною в будь-якому віці. Її біографія – це свідчення того, що справжнє мистецтво завжди нерозривно пов'язане з долею свого народу. Український театр втратив не просто видатну актрису, а масштабну особистість, яка своїм прикладом встановлювала високі моральні та естетичні стандарти. Завіса опустилася, але луна від її кроків по сцені залишатиметься ще довго.