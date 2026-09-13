Побачив у 9 років і не забув до смерті: кого насправді кохав Данте Аліг'єрі

Історія кохання Данте Аліг'єрі та Беатріче стала однією з найвідоміших у світовій літературі. Вони майже не знали одне одного, не були разом і навіть створили сім'ї з іншими людьми. Однак саме образ Беатріче надихнув Данте на твори, які пережили століття.

У чому особливість історії кохання італійського поета – розкаже 24 Канал.

Як пройшла перша зустріч?

Данте зустрів Беатріче у Флоренції, коли їм обом було близько дев'яти років. Пізніше поет згадував, що ця зустріч справила на нього надзвичайно сильне враження. Через дев'ять років вони зустрілися знову. Беатріче привіталася з Данте, і навіть цього короткого жесту вистачило, щоб її образ назавжди закарбувався в його свідомості.

Однак романтичних стосунків між ними, найімовірніше, не було. Беатріче вийшла заміж за флорентійського банкіра Сімоне деї Барді. Сам Данте також одружився з Джеммою Донаті.

Як їх кохання стало мистецтвом?

Попри відсутність спільного життя, Беатріче стала головною музою Данте. Свої переживання він описав у творі "Нове життя", де поєднав прозу та поезію. Для поета Беатріче була не просто коханою жінкою. Він поступово перетворив її образ на символ:

краси,

чистоти,

духовної досконалості.

Коли Беатріче померла у 1290 році, їй було лише близько 24 років. Її смерть стала для Данте важким ударом, але водночас назавжди змінила його творчість.



Данте Аліг'єрі / Фото з Вікіпедії

Що було після цього?

Найвідоміший образ Беатріче з'являється у "Божественній комедії". Там вона вже не просто жінка, яку кохав Данте, а його духовна провідниця. Вона допомагає йому пройти шлях через Рай і символізує божественну мудрість та благодать.

Дослідники досі сперечаються, наскільки образ Беатріче відповідає реальній жінці. Про її життя відомо небагато, а більшість деталей їхньої історії походить із творів самого Данте.

У цьому й полягає феномен їхнього кохання: реальна Беатріче залишилася загадкою, зате її образ став безсмертним. Данте перетворив короткі зустрічі та особисті почуття на історію, яку пам'ятають уже понад сім століть.