Кохання під загрозою смерті: якою була історія Ярослави та Степана Бандери

Їхнє сімейне життя припало на один із найбурхливіших періодів української історії. Арешти, підпілля, війна, нацистський концтабір, еміграція та постійна загроза замаху – таким було життя Степана Бандери та його дружини Ярослави.

Яким було кохання Ярослави та Степана Бандери – розкаже 24 Канал.

Що відомо про кохану Степана Бандери?

Ярослава Опарівська народилася 1917 року. Вона навчалася на агрономічному факультеті Львівської політехніки – тому самому, де свого часу навчався Степан Бандера. Однак, як зазначає дослідниця Олеся Ісаюк у біографічному дослідженні про Бандеру, достовірних відомостей про те, де і коли вони вперше зустрілися, немає.

Відомо, що в березні 1939 року Ярославу Опарівську разом із великою групою студентів заарештувала польська влада. Після розпаду Польщі вона опинилася у Кракові. Саме там, імовірно, відбулося її ближче знайомство зі Степаном Бандерою, який також перебував у Кракові.

Незабаром вони одружилися – у 1940 році. У подружжя народилося троє дітей:

Наталя у 1941 році,

Андрій у 1946-му,

Леся у 1948-му.



Сім'я Степана Бандери / Фото архіву ЦДВР

Якими були роки розлуки?

Сімейне життя Бандер було далеким від спокійного.

У 1941 році Степана Бандеру заарештували нацисти.

Від 1941 до 1944 року він перебував у концтаборі Заксенхаузен. Тим часом Ярослава залишалася з дітьми.

Після війни родина жила в еміграції, постійно змінюючи місце проживання через загрозу переслідування радянських спецслужб. Лише 1954 року Бандери оселилися в Мюнхені. Щоб приховати особу родини, вони жили під прізвищем Попель. Їхній шлюб тривав майже два десятиліття – до трагічної загибелі Степана Бандери.

Останні хвилини разом

15 жовтня 1959 року Ярослава першою повідомила представникам Проводу ОУН, що з її чоловіком сталося нещастя. Бандера був знайдений на сходах будинку в Мюнхені з тяжкими пораненнями. Ярослава поїхала разом із ним до лікарні.

Медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок отруєння ціанистим калієм. Згодом західнонімецькій владі здався Богдан Сташинський, який зізнався у виконанні замаху. Ярослава пережила чоловіка на 18 років. Вона померла 1977 року.

Їхню історію важко назвати звичайною любовною історією. Це був шлюб, який припав на час постійної небезпеки, розлук і переслідувань. І саме тому історія Ярослави та Степана Бандер – це не стільки романтична легенда, скільки історія сім'ї, яка намагалася залишатися разом попри обставини, що постійно їх розлучали.