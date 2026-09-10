Олександр Довженко – бездітний батько "Землі": чому він так любив садити яблуні

Олександр Довженко залишив по собі не лише фільми, які змінили українське кіно, а й особливий образ землі, саду та яблуні. Для режисера, який не мав власних дітей, дерева стали одним із найважливіших символів життя, пам'яті та продовження роду. Його любов до садів і природи була настільки сильною, що ця тема постійно поверталася у його творчості.

24 Канал розкаже, км був Олександр Довженко та чому його називають бездітним батьком "Землі".

Хто такий Олександр Довженко?

Олександр Довженко народився 10 вересня 1894 року в Сосниці на Чернігівщині. Він починав як учитель, працював художником і карикатуристом, а в середині 1920-х років прийшов у кіно. Саме там на нього чекала світова слава.

Його "Звенигора", "Арсенал" та особливо "Земля" стали визначними роботами українського кінематографа. "Землю" 1958 року міжнародне журі назвало серед 12 найкращих фільмів світового кіно.

Чому яблуня стала для Довженка особливим символом?

У творчості Довженка природа ніколи не була просто декорацією. Земля, дерева, вода, врожай і люди існували в його картинах як частини одного великого живого світу. Найвідоміший приклад – фінал "Землі", де яблуні, плоди та весняне пробудження природи створюють відчуття безперервності життя.

Для самого Довженка образ саду мав ще й особистий вимір. Він був людиною, надзвичайно прив'язаною до рідної землі та сільського світу свого дитинства. Тому дерева у його творчості можна сприймати як символ того, що людина залишає після себе.



Хто такий Олександр Довженко / Фото Студії Олександра Довженка

Чому його називають бездітним батьком "Землі"?

Довженко не мав власних дітей. Його дружиною була режисерка та акторка Юлія Солнцева, яка після смерті чоловіка продовжила працювати з його сценаріями та екранізувала його твори. Саме тому історія його любові до садів сприймається особливо трагічно: замість власного потомства він залишив після себе:

фільми,

тексти,

образи,

дерева.

Зпуважимо, що "Землю" Довженко створив у 1930 році. Стрічка стала одним із найвідоміших творів українського кіно, але водночас викликала гостру критику радянської влади. Довженка звинувачували в українському націоналізмі, а згодом фактично змусили залишити Україну й перебратися до Москви.

Його кінематограф називали поетичним саме через те, що звичайні речі – поле, дерево, вода, сонце, людське обличчя – у нього набували майже сакрального значення.

Що залишив після себе Довженко?

Олександр Довженко помер 25 листопада 1956 року, але його творчість продовжила жити. Після його смерті Юлія Солнцева поставила кілька фільмів за його сценаріями, зокрема "Поему про море" та "Зачаровану Десну".

Довженко не залишив власних дітей, але залишив після себе цілий світ – кіно, книги й образи, які продовжують жити після нього. І, як дерево, посаджене людиною, його творчість продовжує давати плоди вже для наступних поколінь.