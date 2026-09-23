"Нічний імператор" із села: як український козак таємно одружився з імператрицею

Ще в юності він пас худобу в рідному селі, а за кілька десятиліть став графом, генерал-фельдмаршалом і одним із найближчих людей імператриці Єлизавети Петрівни. Історія Олексія Розумовського – це стрімкий злет від простого козака до одного з найвпливовіших людей імператорського двору XVIII століття.

У день народження Розумовського 24 Канал розповідає, як український козак опинився поруч із імператрицею та чому його ім'я пов'язують із відновленням гетьманства в Україні.

Як звичайний козак опинився при імператорському дворі?

Олексій Розумовський народився 28 березня 1709 року в селі Лемеші в козацькій родині Григорія та Наталії Розумів. Історики зазначають, що він мав гарний голос і вокальні здібності, які зрештою змінили його життя.

У 22-річному віці Розум потрапив до придворного хору в Санкт-Петербурзі. Саме там на нього звернула увагу Єлизавета Петрівна – донька Петра I, яка згодом стала імператрицею. Після приходу Єлизавети до влади у 1741 році кар'єра Розумовського стрімко пішла вгору.

Колишній придворний співак став фаворитом імператриці, отримав значні маєтності, а згодом – графський титул і високі державні звання. У 1756 році його призначили генерал-фельдмаршалом.

Чи справді Розумовський та Єлизавета Петрівна таємно одружилися?

Одна з найвідоміших сторінок біографії Розумовського – його стосунки з Єлизаветою Петрівною. За даними Encyclopedia of Ukraine, імператриця та український козак таємно одружилися у 1742 році. В українських історичних довідках цей шлюб також називають морганатичним – тобто таким, за якого чоловік або дружина монарха не отримує відповідного статусу чи прав на престол.



Чи справді Розумовський та Єлизавета Петрівна таємно одружилися / Фото з відкритих джерел

Через відсутність відкритого підтвердження шлюбу навколо нього згодом виникло чимало легенд. Водночас історичні джерела фіксують сам факт таємного шлюбу. Саме близькість до імператриці зробила Розумовського надзвичайно впливовою людиною при дворі.

Як Розумовський допоміг відновити гетьманство?

Вплив Розумовського мав значення і для українських справ. Після смерті гетьмана Данила Апостола у 1734 році російський уряд не дозволяв обирати нового гетьмана, а управління Лівобережною Україною здійснювала спеціальна колегія. Така система діяла до 1750 року.

Саме під впливом Олексія Розумовського та інших представників української старшини Єлизавета погодилася відновити посаду гетьмана. На Глухівській раді 1750 року гетьманом Лівобережної України обрали молодшого брата Олексія – Кирила Розумовського. Для української автономії це стало важливою подією: після обрання Кирила Розумовського гетьманське управління було частково відновлено.

Пізніше Кирило Розумовський намагався розширити автономні права Гетьманщини та проводив реформи у військовій, адміністративній та культурній сферах.

Що сталося з "нічним імператором"?

Олексій Розумовський пережив свою дружину: Єлизавета Петрівна померла у 1762 році, а сам він – у 1771 році в Санкт-Петербурзі. На той момент колишній сільський козак уже був графом і генерал-фельдмаршалом імперії.

Його історія залишилася однією з найяскравіших біографій XVIII століття: український козак із Лемешів завдяки голосу потрапив до придворного хору, став фаворитом імператриці, отримав величезний вплив при дворі та, за історичними джерелами, таємно одружився з Єлизаветою Петрівною.