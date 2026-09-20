Як Джордж Мартін створив світ, який підкорив мільйони

Ще до того, як Вестерос, дракони та боротьба за Залізний трон підкорили мільйони глядачів, Джордж Мартін роками будував кар'єру письменника-фантаста. Саме його уява подарувала світові "Пісню льоду й полум'я" – масштабну сагу, яка згодом лягла в основу серіалу "Гра престолів".

Як звичайне захоплення перетворилося на світову славу та чим був шлях Мартіна до статусу культового автора – розкаже 24 Канал.

Хто такий Джордж Мартін?

Джордж Р. Р. Мартін народився 20 вересня 1948 року в Байонні, штат Нью-Джерсі, США. Писати він почав ще в юності, а згодом перетворив захоплення на професію. До великого фентезійного успіху Мартін уже був відомим автором у світі наукової фантастики та фентезі.

Він писав оповідання, повісті й романи, працював у телебаченні та був редактором антологій. Його творчість неодноразово відзначали престижними жанровими преміями, зокрема:

Hugo,

Nebula,

World Fantasy Award.

Як народилася "Пісня льоду й полум'я"?

У 1996 році вийшов роман "Гра престолів" (A Game of Thrones) – перша книга масштабного циклу "Пісня льоду й полум'я". Мартін створив світ Вестеросу, де боротьба за владу переплітається з родинними конфліктами, війнами, політичними змовами та давніми загадками.

На відміну від багатьох класичних фентезійних історій, тут не було простого поділу на абсолютно добрих і абсолютно злих героїв. Спочатку книга не стала миттєвим світовим феноменом. Сам Мартін згадував, що під час першого туру презентацій у нього були зустрічі з дуже невеликою кількістю читачів. Однак згодом ситуація кардинально змінилася.

Джордж Мартін створив роман "Гра престолів" у 1996 році / Фото ВВС

Коли все змінила "Гра престолів"?

Справжній глобальний прорив стався після того, як історією зацікавилися продюсери HBO. Мартін зустрівся з Девідом Беніоффом і Деніелом Бреттом Вайссом, які працювали над телевізійною адаптацією його книг.

Згодом проєкт отримав зелене світло, а у 2011 році на HBO стартував серіал Game of Thrones. Для Мартіна це стало переломним моментом. Сам письменник пізніше згадував, що навіть не міг уявити, наскільки масштабним стане майбутній серіал.

Чому саме ця історія стала феноменом?

У центрі світу Мартіна — не лише дракони, битви та магія. Значну роль відіграють людські амбіції, політика, зрада, боротьба за владу та складний моральний вибір. Саме тому історія виявилася цікавою не лише шанувальникам фентезі. Серіал поступово перетворився на глобальне культурне явище, а його актори стали міжнародними зірками.



У 2011 році на HBO стартував серіал Game of Thrones / Кадр із серіалу "Гри престолів"

Мартін також писав сценарії для серіалу та брав участь у його створенні. Він сам зазначав, що успіх "Гри престолів" був результатом роботи великої команди, зокрема творців серіалу та HBO.

Парадокс історії Джорджа Мартіна в тому, що світ дізнався про нього передусім завдяки "Грі престолів", хоча письменник був професіоналом у жанрі задовго до появи серіалу. Його ранні твори вже приносили йому престижні нагороди, а роман "Гра престолів" став лише початком великої саги.

Телевізійна адаптація завершилася у 2019 році після восьми сезонів. Сам Мартін назвав цей період неймовірною подорожжю, яка змінила його життя. Так історія письменника-фантаста перетворилася на глобальний феномен: спочатку були книги, потім – серіал, а далі – мільйони читачів і глядачів, які на роки занурилися у світ Вестеросу.