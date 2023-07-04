10-месячный младенец в реанимации после удара россиян "Искандером" по Первомайскому
В результате удара врага по Первомайскому сегодня, 4 июля, пострадали по меньшей мере 35 человек, в том числе 10 детей. В реанимации врачи борются за жизнь 10-месячного младенца.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует 24 Канал. По его словам, оккупанты били "Искандерами".
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Это была ракета "Искандер", исключительно жилой район, сейчас известно о 35 пострадавших, 10 детях, один 10-месячный ребенок в реанимации,
– отметил Синегубов.
По его данным, в результате атаки повреждены 9 многоэтажек, почти 2 тысячи человек остались фактически без крыши над головой.
Состояние младенца стабилизировали
Олег Синегубов сообщил, что состояние 10-месячного мальчика, отвезенного в реанимацию, уже стабилизировали. Другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины. Глава ОВА подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Главное об ударе по Первомайскому
- Взрыв раздался сегодня, 4 июля, около 13:55. Один из боеприпасов попал возле многоэтажного жилого дома.
- Взрыв произошел во время церемонии прощания с погибшим военнослужащим Олегом Фадеенко с позывным "Малыш".
- В Офисе Президента предварительно предполагали, что россияне совершили обстрел фугасным снарядом. Однако в ОВА сообщили об атаке "Искандерами".