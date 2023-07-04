10-місячне немовля у реанімації після удару росіян "Іскандером" по Первомайському
Унаслідок удару ворога по Первомайському сьогодні, 4 липня, постраждали щонайменше 35 людей, зокрема 10 дітей. У реанімації лікарі борються за життя 10-місячного немовляти.
Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує 24 Канал. За його словами, окупанти вгатили з "Іскандерів".
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Це була ракета "Іскандер", виключно житловий район, наразі відомо про 35 постраждалих, 10 дітей, одна дитина віку 10 місяців в реанімації,
– зазначив Синєгубов.
За його даними, унаслідок атаки пошкоджено 9 багатоповерхівок, майже 2 тисячі людей залишились фактично без даху над головою.
Стан немовля стабілізували
Олег Синєгубов повідомив, що стан 10-місячного хлопчика, якого відвезли до реанімації, вже стабілізували. Інші діти отримали легкі осколкові поранення, забиття і подряпини. Керівник ОВА наголосив, що усім потерпілим надають медичну допомогу.
Головне про удар по Первомайському
- Вибух пролунав сьогодні, 4 липня, близько 13:55. Один з боєприпасів влучив біля багатоповерхового житлового будинку.
- Вибух стався під час церемонії прощання з загиблим військовослужбовцем Олегом Фадєєнком з позивним "Малиш".
- В Офісі Президента попередньо припускали що росіяни здійснили обстріл фугасним снарядом. Однак, наразі в ОВА таки повідомили про атаку з "Іскандерів".