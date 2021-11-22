13 лет сами себя не отсидят, – Украина "пригласила" Януковича в Киев
22 ноября 2021 , 17:50Читати новину українською
Источник:твитер Ukraine
В официальном аккаунте Украины в твиттере отреагировали на циничное обращение Виктора Януковича. Президенту-беглецу, который скрывается в стране-агрессоре, напомнили, что 13 лет сами себя не отсидят.
К 8-й годовщине Революции Достоинства Янукович отметился опусом об Украине. В своем "обращении" беглец еще раз повторил наиболее заезженные тезисы российской пропаганды.
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Может кто-то, пожалуйста, сказать Януковичу, который до сих пор скрывается в России, что 13 лет сами себя не отсидят,
– отреагировала Украина.
Одиозное обращение Януковича
- Скандальный опус Януковича обнародовал его пресс-секретарь Юрий Карасир.
- Беглый президент на протяжении всего обращения вспоминает Россию. В частности, рассказывает, что без нее не удастся реализовать новый формат переговоров. Более того, Янукович даже позволяет себе высказывать прогнозы относительно взглядов других стран. В частности, США и Франции.
- Внешнюю политику Киева беглец называл "наглой".
- Цинизм Януковича достиг того, что он даже расписал "стратегию развития" Украины.
Сообщение Ukraine:
can someone pls tell Viktor Yanukovych who still hides in @Russia that 13 years in prison will not serve themselves.