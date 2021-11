13 лет сами себя не отсидят, – Украина "пригласила" Януковича в Киев

В официальном аккаунте Украины в твиттере отреагировали на циничное обращение Виктора Януковича. Президенту-беглецу, который скрывается в стране-агрессоре, напомнили, что 13 лет сами себя не отсидят.

К 8-й годовщине Революции Достоинства Янукович отметился опусом об Украине. В своем "обращении" беглец еще раз повторил наиболее заезженные тезисы российской пропаганды.

Может кто-то, пожалуйста, сказать Януковичу, который до сих пор скрывается в России, что 13 лет сами себя не отсидят,

– отреагировала Украина.

Одиозное обращение Януковича

Скандальный опус Януковича обнародовал его пресс-секретарь Юрий Карасир.

Беглый президент на протяжении всего обращения вспоминает Россию. В частности, рассказывает, что без нее не удастся реализовать новый формат переговоров. Более того, Янукович даже позволяет себе высказывать прогнозы относительно взглядов других стран. В частности, США и Франции.

Внешнюю политику Киева беглец называл "наглой".

Цинизм Януковича достиг того, что он даже расписал "стратегию развития" Украины.

Украинские правоохранители уже направляли стране-агрессору более 30 запросов о выдаче беглого президента Виктора Януковича и его окружения. При этом Россия отказывает.

