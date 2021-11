13 років самі себе не відсидять, – Україна "запросила" Януковича до Києва

В офіційному акаунті України у твітері відреагували на цинічне звернення Віктора Януковича. Президенту-втікачу, який ховається у країні-агресорці, нагадали, що 13 років самі себе не відсидять.

До 8-ї річниці Революції Гідності Янукович відзначився опусом про Україну. У своєму "зверненні" втікач ще раз повторив найбільш заїжджені тези російської пропаганди.

Може хтось, будь ласка, сказати Януковичу, який досі переховується у Росії, що 13 років самі себе не відсидять,

– відреагувала Україна.

Одіозне звернення Януковича

Скандальний опус Януковича оприлюднив його прессекретар Юрій Карасір.

Президент-втікач упродовж всього звернення згадує Росію. Зокрема, розповідає, що без неї не вдасться реалізувати новий формат переговорів. Ба більше, Янукович навіть дозволяє собі висловлювати прогнози щодо поглядів інших країн. Зокрема, США та Франції.

Зовнішню політику Києва втікач називав "нахабною".

Цинізм Януковича сягнув того, що він навіть розписав "стратегію розвитку" України.

Українські правоохоронці вже направляли країні-агресорці понад 30 запитів про видачу президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. Водночас Росія відмовляє.

Допис Ukraine:

can someone pls tell Viktor Yanukovych who still hides in @Russia that 13 years in prison will not serve themselves.