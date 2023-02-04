Тела бросили на берег реки: 16-летние молодые люди убили двух женщин в Харьковской области

2 февраля в полицию Чугуевского района поступило сообщение об убийстве. На берегу реки села Пятницкое нашли тела двух женщин с признаками насильственной смерти.

Правоохранители начали следственно-оперативные действия по этому делу. Оказалось, что к совершению тяжкого преступления причастны два 16-летних жителя села Пятницкое.

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Что угрожает убийцам

Подростков уже арестовали. Действия фигурантов следователи квалифицировали по части 2 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертных исследований.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Один из убийц / Фото полиция Харьковской области

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

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