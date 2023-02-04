Тіла кинули на берег річки: 16-річні молодики вбили двох жінок на Харківщині
Джерело:Поліція Харківщини
2 лютого до поліції Чугуївського району надійшло повідомлення про вбивство. На березі річки села П'ятницьке знайшли тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.
Правоохоронці розпочали слідчо-оперативні дії у цій справі. Виявилось, що до скоєння тяжкого злочину причетні два 16-річні мешканці села П'ятницьке.
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Що загрожує вбивцям
Підлітків вже заарештували. Дії фігурантів слідчі кваліфікували за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження призначена низка експертних досліджень.
Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.
В Італії знайшли тіло 23-річної українки: що відомо
- Українка родом з Чернівців Яна Малайко, якій було всього 23 роки, зникла в Італії. Там вона проживала останні 8 років разом зі своїм хлопцем з Молдови, який на 10 років від неї старший. Ім'я чоловіка – Дмитро Стратан.
- Правоохоронці знайшли українку мертвою у провулку в кущах під купою дров на межі міст Кастільйоне-делле-Стів'єрі та Лонато та почали розслідувати цю справу. Зауважмо, що цей інцидент стався після того, як Яна розірвала стосунки зі своїм бойфрендом. Подейкують, що той від неї не відчепився – себто переслідував дівчину довгий час.
- Слід сказати, що чоловік часто випивав, вживав наркотики, ніде не працював, тому і Яна вирішила від нього піти. Італійські ЗМІ зазначають, що новий хлопець українки, на ім'я Андрій, також повідомляв, що ексбойфренд підіймав на дівчину руку.
- Відомо, що Дмитро довго не міг змиритися з тим, що українка покинула його. Він часто дзвонив їй, просив повернутися, а також стежив за нею та навіть погрожував. Сама Яна розповідала подругам, що молдаванин через геолокацію на мобільному пристрої міг відслідкувати те, де вона перебуває.