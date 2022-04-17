202 ребенка погибли из-за войны России в Украине

17 апреля 2022 , 08:48
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Источник:

Офис генпрокурора

С начала полномасштабной войны России против Украины, к сожалению, погибли 202 ребенка. В общем в результате российского вторжения пострадали больше 500 маленьких украинцев.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области

В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на 17 апреля более 563 пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.

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К сожалению, 202 ребенка погибли и более 361 – ранены.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях,
– говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в:

  • Донецкой области – 117;
  • Киевской – 106;
  • Харьковской – 89;
  • Черниговской – 54;
  • Херсонской – 41;
  • Николаевской – 40;
  • Луганской – 36;
  • Запорожской – 23;
  • Киеве – 16;
  • Сумской – 16;
  • Житомирской – 15.

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Автор: Михайло Гема