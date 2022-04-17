202 ребенка погибли из-за войны России в Украине
17 апреля 2022 , 08:48Читати новину українською
Источник:Офис генпрокурора
С начала полномасштабной войны России против Украины, к сожалению, погибли 202 ребенка. В общем в результате российского вторжения пострадали больше 500 маленьких украинцев.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области
В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на 17 апреля более 563 пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.
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К сожалению, 202 ребенка погибли и более 361 – ранены.
Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях,
– говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало в:
- Донецкой области – 117;
- Киевской – 106;
- Харьковской – 89;
- Черниговской – 54;
- Херсонской – 41;
- Николаевской – 40;
- Луганской – 36;
- Запорожской – 23;
- Киеве – 16;
- Сумской – 16;
- Житомирской – 15.
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