202 дитини загинули через війну Росії в Україні

17 квітня 2022 , 08:45
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Джерело:

Офіс Генпрокурора

З початку повномасштабної війни Росії проти України, на жаль, загинуло 202 дитини. Загалом унаслідок російського вторгнення постраждало понад 500 маленьких українців.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині

В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 17 квітня понад 563 постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

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На жаль, 202 дитини загинуло та понад 361 – поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях,
– йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області – 117;
  • Київській – 106;
  • Харківській – 89;
  • Чернігівській – 54;
  • Херсонській – 41;
  • Миколаївській – 40;
  • Луганській – 36;
  • Запорізькій – 23;
  • Києві – 16;
  • Сумській – 16;
  • Житомирській – 15.

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Автор: Михайло Гема