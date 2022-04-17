202 дитини загинули через війну Росії в Україні

З початку повномасштабної війни Росії проти України, на жаль, загинуло 202 дитини. Загалом унаслідок російського вторгнення постраждало понад 500 маленьких українців.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині

В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 17 квітня понад 563 постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

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На жаль, 202 дитини загинуло та понад 361 – поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях,

– йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 117;

Київській – 106;

Харківській – 89;

Чернігівській – 54;

Херсонській – 41;

Миколаївській – 40;

Луганській – 36;

Запорізькій – 23;

Києві – 16;

Сумській – 16;

Житомирській – 15.

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