3-летняя девочка из Винницкой области просит Путина не убивать людей: щемящее видео

НАТО отказалось закрывать небо над Украиной, ракеты противника продолжают разрушать украинские города и убивать украинских детей. Поэтому маленькая Аня Панькова из села Гущинцы Винницкой области записала специальное обращение.

Оно адресовано, в частности, главе Кремля Владимиру Путину и всем московитам, выполняющим его указания.

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Ей всего 3 года, но она очень хорошо понимает, что сейчас происходит в Украине. Поэтому записала очень трогательное и грустное видео.

Маленькая Аня выучила молитву за Украину.

Боже, храни единственную,

родную нашу Украину.

Спаси нас от беды,

победу нам пошли.

Дай свободы, миру всем,

сохрани защитников

и домой пусть они

возвращаются живые,

– искренне молится девочка.

Также девочка просит Путина не убивать наших воинов, мирных гражданских жителей. В частности, таких как она – детей, совсем ни в чем не повинных.

Путин, что ты делаешь?

Зачем ты нас убиваешь?

Украина – наш дом!

Уходить отсюда!,

– чуть ли не со слезами на глазах закончила свое обращение.

Девочка из Винницкой области просит Путина не убивать мирных: видео

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