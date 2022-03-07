3-річна дівчинка з Вінниччини просить Путіна не вбивати людей: щемливе відео

НАТО відмовилось закривати небо над Україною, ворожі ракети продовжують руйнувати українські міста та вбивати українських дітей. Тож маленька Аня Панькова з села Гущинці, що на Вінниччині, записала спеціальне зверення.

Воно адресоване, зокрема, главі Кремля Володимиру Путіну і усім московитам, які виконують його вказівки.

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Їй лише 3 роки, але вона дуже добре розуміє, що зараз відбувається в Україні. Тож записала надзвичайно зворушливе та сумне відео.

Маленька Аня вивчила молитву за Україну.

Боже, бережи єдину,

рідну нашу Україну.

Порятуй нас від біди,

перемогу нам пошли.

Дай свободи, миру всім,

збережи захисників

і додому хай вони

попертаються живі,

– щиро молиться дівчинка.

Також дівчинка просить Путіна не вбивати наших воїнів, цивільних мирних мешканців. Зокрема, таких як вона – дітей, які зовсім ні у чому не винні.

Путін, що ти робиш?

Навіщо ти нас вбиваєш?

Україна – наш дім!

Йти геть звідси!,

– ледь не зі сльозами на очах закінчила своє звернення.

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