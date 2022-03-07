Через загрозу обстрілу лікарні звідти продовжують евакуювати дітей. Про це в ефірі 24 каналу повідомив перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник.
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Попри евакуацію лікарня функціонує
У "Охматдиті" проводять часткову евакуацію дітей. Але зараз лікарня функціонує, як і всі медзаклади в місті. Лікарі працюють в бойовому режимі,
– заявив Поворозник.
Нагадаємо, що, на жаль, не всіх пацієнтів з "Охматдиту" евакуюють. Дітки не можуть покинути лікарню через критичний стан здоров'я.
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