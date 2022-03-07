Из-за угрозы обстрела больницы оттуда продолжают эвакуировать детей. Об этом в эфире 24 канала сообщил первый заместитель городского главы Киева Николай Поворозник.
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Несмотря на эвакуацию больница функционирует
В "Охматдете" проводят частичную эвакуацию детей. Но сейчас больница функционирует, как и все медучреждения в городе. Врачи работают в боевом режиме,
– заявил Поворозник.
Напомним, что, к сожалению, не всех пациентов из "Охматдета" эвакуируют. Детки не могут покинуть больницу из-за критического состояния здоровья.
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