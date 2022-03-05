Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Там зазначили, що вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

До теми Хворі діти з батьками залишаються в лікарні під обстрілами: переїзд з "Охматдиту" неможливий

Пошкоджено один поверх лікарні

За даними слідства, російські окупанти здійснили ракетний обстріл в районі Повітрофлотського мосту в столиці поруч з територією найбільшої в нашій державі дитячої лікарні "Охматдит".

Пошкоджено 9 поверх центрального корпусу лікарні. Діти з батьками та лікарі перебували в укритті, тому не постраждали,

– мовиться в повідомленні.

Злочин розслідують

Зазначається, що зараз триває документування чергового злочину російських окупантів. Досудове розслідування проводить Шевченківське управління поліції ГУ Нацполіціі в місті Києві.

Зверніть увагу! Дитяча лікарня, попри ракетні атаки країни-агресора, продовжує надавати допомогу й укриття важкохворим дітям, їхнім батькам та містянам.

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