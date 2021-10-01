35 лет вместо всей жизни: каков механизм освобождения пожизненно осужденных

Сейчас украинское законодательство не предусматривает досрочное освобождение пожизненно заключенных. Однако Верховная Рада может рассмотреть создание такого механизма уже к концу 2021 года.

Как рассказала омбудсмен Людмила Денисова, после этого украинское законодательство будет отвечать практикам ЕСПЧ.

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Механизм освобождения пожизненно осужденных

Законодательные изменения предполагают, что преступник должен подготовить план своей реинтеграции в общество. Впоследствии он может подать в суд ходатайство о сокращении срока заключения. Правда, сделать это возможно лишь после 15 лет отсидки.

Тогда срок может быть сокращен до 15 – 20 лет. Получается, что в целом при любом удачном развитии событий заключенный пробудет под стражей не менее 30 – 35 лет. Правозащитники видят в этом основную проблему, ведь 35 лет – значительный срок для заключенного.

В свете решения КСУ надо этот законопроект переделывать, потому что там нет вообще речи об условно-досрочном освобождении. Он значительно жестче, чем это нужно,

– сказал глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

За какие преступления наказывают в высшей степени

По состоянию на июль 2021 года более 1 500 человек приговорены к пожизненному заключению. Самой большой проблемой для людей, получивших высшую меру наказания, является отсутствие реальных шансов когда-либо получить свободу.

Пожизненное лишение свободы устанавливается лишь в исключительных случаях за совершение особо тяжких преступлений: