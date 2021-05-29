4-летний мальчик чуть не выпал из окна, пока мать "зарабатывала" интимом

Маленький ребенок перегнулся через открытое окно в одной из квартир многоэтажки в Черкассах, и бросал игрушки на улицу. Увидев это, прохожие начали просить малыша отойти от окна, но реакции не было.

Пришлось вызвать полицию. Инцидент произошел на улице Максима Зализняка 28 мая.

Читайте также Младенец упал с высоты на бетон: львовские патрульные помогли девочке без сознания

Ребенка часто оставляли дома одного, и это могло привести к трагедии

Полицию вызвали на улицу Зализняка в Черкассах – там в одной из многоэтажек маленький мальчик высунулся из окна и бросал игрушки вниз. На просьбы прохожих отойти от окна он не реагировал.

После приезда правоохранители выяснили, что 4-летний ребенок действительно едва не упал с 4 этажа. В это время он находился дома один – без присмотра взрослых. Оперативно полицейские установили личность матери.

В это время он находился дома один – без присмотра взрослых. Оперативно полицейские установили личность матери. Через час она пришла домой, и объяснила, что была на работе – однако при этом вела себя подозрительно. Во время поверхностной проверки у 28-летней женщины нашли пакетик с порошкообразным веществом.

Далее женщина сама призналась, что это амфетамин, и она употребляет наркотики. Более того, призналась, что часто оставляет сына самого, когда идет оказывать интимные услуги – так она зарабатывает на жизнь.



Ребенка часто оставляли дома одного без всякого надзора / Фото НПУ

Правоохранители и работники социальной службы по делам детей, также прибывшие на место, сразу приняли решение забрать ребенка и передать в Черкасский областной центр социально-психологической реабилитации детей "Теплый дом".

Мать призналась, что употребляет наркотики и часто оставляет ребенка одного: видео полиции

На мать же составили административные протоколы о домашнем насилии, невыполнение запретного предписания и невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Смотрите также В Запорожье выпускники подрались с мужчиной в фонтане: видео