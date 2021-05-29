Именно на бульваре Шевченко в городе выпускники традиционно празднуют окончание обучения. Обычно они купаются в фонтанах, там расположенных.
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Началось же все с того, что выпускники 2021 хотели сделать красивые фото в фонтане, отметив важную дату. Вдруг к ним подошел мужчина и попросил закурить.
Содержание разговора участников события неизвестно, однако известны последствия: когда мужчина начал брызгать в молодежь водой из фонтана, завязалась драка.
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В пресс-службе полиции прокомментировали инцидент так:
- Правонарушения зафиксировали, на родителей двух несовершеннолетних составили несколько протоколов.
- Речь идет о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.
- А также – о распитии алкогольных напитков в запрещенных законом местах.
Выпускники не так отметили завершение обучения, как планировали / Фото 061.ua
В Запорожье подрались несовершеннолетние и бездомный / Фото 061.ua
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