Именно на бульваре Шевченко в городе выпускники традиционно празднуют окончание обучения. Обычно они купаются в фонтанах, там расположенных.

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Конфликт выпускников и бездомного в Запорожье: что известно о происшествии

Началось же все с того, что выпускники 2021 хотели сделать красивые фото в фонтане, отметив важную дату. Вдруг к ним подошел мужчина и попросил закурить.

Содержание разговора участников события неизвестно, однако известны последствия: когда мужчина начал брызгать в молодежь водой из фонтана, завязалась драка.

В итоге самый активный участник из выпускников попал в райотдел полиции, а потерпевший бездомный – в больницу.

В Запорожье выпускники 2021 подрались с бездомным: смотрите видео

В пресс-службе полиции прокомментировали инцидент так:

Правонарушения зафиксировали, на родителей двух несовершеннолетних составили несколько протоколов.

Речь идет о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

А также – о распитии алкогольных напитков в запрещенных законом местах.



Выпускники не так отметили завершение обучения, как планировали / Фото 061.ua



В Запорожье подрались несовершеннолетние и бездомный / Фото 061.ua