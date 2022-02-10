Почти 42 тысячи больных COVID-19 в Украине за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 41 694 случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди инфицированных 3486 детей и 1101 медработник.

В больницы попали 4 128 человек с COVID-19 или подозрением на недуг. От осложнений коронавируса умерли 280 пациентов. Зато выздоровели – 16 628 человек.

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Темпы тестирований

За сутки 9 февраля лаборатории провели 157 551 тест на выявление коронавирусной болезни различными методами, в частности методом ПЦР – 84 520, методом ИФА – 6962, исследований экспресс-тестами на антиген – 66069.

Коронавирус в регионах за сутки:

Киев – 3880;

Винницкая область – 1001;

Волынская область – 1118;

Днепропетровская область – 2420;

Донецкая область – 1545;

Житомирская область – 2602;

Закарпатская область – 928;

Запорожская область – 1423;

Ивано-Франковская область – 1441;

Киевская область – 1373;

Кировоградская область – 494;

Луганская область – 756;

Львовская область – 2280;

Николаевская область – 957;

Одесская область – 3918;

Полтавская область – 1523;

Ровенская область – 1917;

Сумская область – 1471;

Тернопольская область – 1379;

Харьковская область – 2016;

Херсонская область – 1373;

Хмельницкая область – 2109;

Черкасская область – 1232;

Черновицкая область – 1062;

Черниговская область – 1476.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

От начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 421 741 случай заболевания коронавирусом. Известно, что выздоровели 3 729 976 человек. Впрочем, жертвами коронавирусной болезни стали 102 167 человек.

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