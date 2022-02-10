Почти 42 тысячи больных COVID-19 в Украине за сутки

10 февраля 2022 , 08:20
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Источник:

Минздрав

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 41 694 случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди инфицированных 3486 детей и 1101 медработник.

В больницы попали 4 128 человек с COVID-19 или подозрением на недуг. От осложнений коронавируса умерли 280 пациентов. Зато выздоровели – 16 628 человек.

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Темпы тестирований

За сутки 9 февраля лаборатории провели 157 551 тест на выявление коронавирусной болезни различными методами, в частности методом ПЦР – 84 520, методом ИФА – 6962, исследований экспресс-тестами на антиген – 66069.

Коронавирус в регионах за сутки:

  • Киев – 3880;
  • Винницкая область – 1001;
  • Волынская область – 1118;
  • Днепропетровская область – 2420;
  • Донецкая область – 1545;
  • Житомирская область – 2602;
  • Закарпатская область – 928;
  • Запорожская область – 1423;
  • Ивано-Франковская область – 1441;
  • Киевская область – 1373;
  • Кировоградская область – 494;
  • Луганская область – 756;
  • Львовская область – 2280;
  • Николаевская область – 957;
  • Одесская область – 3918;
  • Полтавская область – 1523;
  • Ровенская область – 1917;
  • Сумская область – 1471;
  • Тернопольская область – 1379;
  • Харьковская область – 2016;
  • Херсонская область – 1373;
  • Хмельницкая область – 2109;
  • Черкасская область – 1232;
  • Черновицкая область – 1062;
  • Черниговская область – 1476.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика! От начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 421 741 случай заболевания коронавирусом. Известно, что выздоровели 3 729 976 человек. Впрочем, жертвами коронавирусной болезни стали 102 167 человек. 

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Автор: Анастасія Лукашевська