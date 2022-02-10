Майже 42 тисячі хворих на COVID-19 в Україні за добу: захворюваність зростає

Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 41 694 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед інфікованих 3486 дітей та 1101 медпрацівник.

До лікарень потрапили 4 128 людей з COVID-19 чи підозрою на недугу. Від ускладнень коронавірусу померли 280 пацієнтів. Натомість видужали – 16 628 людей.

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Темпи тестувань

За добу 9 лютого лабораторії провели 157 551 тест на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 84 520, методом ІФА – 6962, досліджень експрес-тестами на антиген – 66069.

Коронавірус в регіонах за добу:

Київ – 3880;

Вінницька область – 1001;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2420;

Донецька область – 1545;

Житомирська область – 2602;

Закарпатська область – 928;

Запорізька область – 1423;

Івано-Франківська область – 1441;

Київська область – 1373;

Кіровоградська область – 494;

Луганська область – 756;

Львівська область – 2280;

Миколаївська область – 957;

Одеська область – 3918;

Полтавська область – 1523;

Рівненська область – 1917;

Сумська область – 1471;

Тернопільська область – 1379;

Харківська область – 2016;

Херсонська область – 1373;

Хмельницька область – 2109;

Черкаська область – 1232;

Чернівецька область – 1062;

Чернігівська область – 1476.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 421 741 випадок захворювання на коронавірус. Відомо, що одужали 3 729 976 людей. Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 102 167 людей.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал