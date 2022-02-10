Майже 42 тисячі хворих на COVID-19 в Україні за добу: захворюваність зростає
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 41 694 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед інфікованих 3486 дітей та 1101 медпрацівник.
До лікарень потрапили 4 128 людей з COVID-19 чи підозрою на недугу. Від ускладнень коронавірусу померли 280 пацієнтів. Натомість видужали – 16 628 людей.
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Темпи тестувань
За добу 9 лютого лабораторії провели 157 551 тест на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 84 520, методом ІФА – 6962, досліджень експрес-тестами на антиген – 66069.
Коронавірус в регіонах за добу:
- Київ – 3880;
- Вінницька область – 1001;
- Волинська область – 1118;
- Дніпропетровська область – 2420;
- Донецька область – 1545;
- Житомирська область – 2602;
- Закарпатська область – 928;
- Запорізька область – 1423;
- Івано-Франківська область – 1441;
- Київська область – 1373;
- Кіровоградська область – 494;
- Луганська область – 756;
- Львівська область – 2280;
- Миколаївська область – 957;
- Одеська область – 3918;
- Полтавська область – 1523;
- Рівненська область – 1917;
- Сумська область – 1471;
- Тернопільська область – 1379;
- Харківська область – 2016;
- Херсонська область – 1373;
- Хмельницька область – 2109;
- Черкаська область – 1232;
- Чернівецька область – 1062;
- Чернігівська область – 1476.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 421 741 випадок захворювання на коронавірус. Відомо, що одужали 3 729 976 людей. Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 102 167 людей.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал