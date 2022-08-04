Еще 50 тысяч тонн: новые суда с зерном должны выйти из украинских портов уже 5 августа

В Турции подтвердили, что уже вскоре должны отправиться еще три сухогруза с зерном из украинских портов. Безопасное движение судов должны обеспечить 5 августа.

Об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар, который уже обсудил транспортировку со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Накануне также о готовности судов к отправкам говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Заметьте Судно RAZONI, следующее из порта Одессы в Стамбул, успешно прошло "зерновой коридор"

Транспортировку обсудили министры двух государств

Министры обороны наших государств, прежде всего, говорили о том, как именно будет транспортироваться зерно. Кроме того, принял в них участие министр инфраструктуры Александр Курбаков.

В день этого заявления в порт Одессы следовало за украинским зерном первое с начала вторжения судно. Это турецкий балкер OSPREY S под флагом Либерии. 31 июля корабль вышел из турецкого порта Искендерун.

Назвали часы отправления каравана

Уже в конце дня министр инфраструктуры тоже это подтвердил. Он отметил, что отправка двух судов состоится с 5 до 8 часов утра 5 августа. Они выйдут из порта "Черноморск", а также одно будет уходить из Одесского порта.

После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тысяч тонн украинской кукурузы в рамках "зерновой инициативы

– заявил Курбаков.

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