Еще 50 тысяч тонн: новые суда с зерном должны выйти из украинских портов уже 5 августа
Источник:твиттер Минобороны Турции
В Турции подтвердили, что уже вскоре должны отправиться еще три сухогруза с зерном из украинских портов. Безопасное движение судов должны обеспечить 5 августа.
Об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар, который уже обсудил транспортировку со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Накануне также о готовности судов к отправкам говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Транспортировку обсудили министры двух государств
Министры обороны наших государств, прежде всего, говорили о том, как именно будет транспортироваться зерно. Кроме того, принял в них участие министр инфраструктуры Александр Курбаков.
В день этого заявления в порт Одессы следовало за украинским зерном первое с начала вторжения судно. Это турецкий балкер OSPREY S под флагом Либерии. 31 июля корабль вышел из турецкого порта Искендерун.
Назвали часы отправления каравана
Уже в конце дня министр инфраструктуры тоже это подтвердил. Он отметил, что отправка двух судов состоится с 5 до 8 часов утра 5 августа. Они выйдут из порта "Черноморск", а также одно будет уходить из Одесского порта.
После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тысяч тонн украинской кукурузы в рамках "зерновой инициативы
– заявил Курбаков.
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