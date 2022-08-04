Первое судно с кукурузой уже отправлялось из Одесского порта. Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews сообщают, что теперь за украинским зерном следует первое судно с начала войны, информирует 24 канал.

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За зерном следует турецкое судно

Еще раньше в пролив Дарданеллы курсом на порт "Черноморск" вошел турецкий балкер OSPREY S под флагом Либерии. А 31 июля судно вышло из турецкого порта Искендеруна. Должно прибыть в Украину ориентировочно 5 августа.

Можно сделать вывод, что это первое судно из тех, которые не оказались в блокаде в украинских портах с 24 февраля и следуют за украинским экспортным зерном.

Эксперты предполагали, что за нашим зерном будут следовать именно турецкие суда, чтобы уменьшить риск провокаций или обстрелов со стороны россии.

Украинскую продукцию разблокировали

В понедельник, 1 августа, впервые за более 5 месяцев из порта Одессы вышло судно. Оно загружен тоннами украинской кукурузы. Уже на пути к конечному пункту назначения – порту Триполи в Ливане. Это стало возможным благодаря зерновой сделке. Гарантами выступили Турция и ООН.

Владимир Зеленский замечал, что еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Порт заработал, экспортное движение началось. Все зависит от параметров безопасности, за которые ответственны ООН и Турция. При этом президент сказал, что "у нас не может быть иллюзии", что россия удержится от попыток сорвать экспорт украинской продукции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это событие облегчением для мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, Азии и Африке. Ведь таким образом есть надежда, что мир избежит кризиса продовольствия и люди не будут голодны.

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