Первое судно с кукурузой уже отправлялось из Одесского порта. Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews сообщают, что теперь за украинским зерном следует первое судно с начала войны, информирует 24 канал.
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За зерном следует турецкое судно
Еще раньше в пролив Дарданеллы курсом на порт "Черноморск" вошел турецкий балкер OSPREY S под флагом Либерии. А 31 июля судно вышло из турецкого порта Искендеруна. Должно прибыть в Украину ориентировочно 5 августа.
Можно сделать вывод, что это первое судно из тех, которые не оказались в блокаде в украинских портах с 24 февраля и следуют за украинским экспортным зерном.
Эксперты предполагали, что за нашим зерном будут следовать именно турецкие суда, чтобы уменьшить риск провокаций или обстрелов со стороны россии.
Украинскую продукцию разблокировали
- В понедельник, 1 августа, впервые за более 5 месяцев из порта Одессы вышло судно. Оно загружен тоннами украинской кукурузы. Уже на пути к конечному пункту назначения – порту Триполи в Ливане. Это стало возможным благодаря зерновой сделке. Гарантами выступили Турция и ООН.
- Владимир Зеленский замечал, что еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Порт заработал, экспортное движение началось. Все зависит от параметров безопасности, за которые ответственны ООН и Турция. При этом президент сказал, что "у нас не может быть иллюзии", что россия удержится от попыток сорвать экспорт украинской продукции.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это событие облегчением для мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, Азии и Африке. Ведь таким образом есть надежда, что мир избежит кризиса продовольствия и люди не будут голодны.
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