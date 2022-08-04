Перше судно з кукурудзою вже відправлялось із Одеського порту. Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляють, що тепер за українським зерном прямує перше судно з початку війни, інформує 24 канал.

До теми Наступні судна з українським зерном готові до відплиття, – Кулеба

По зерно прямує турецьке судно

Ще раніше до протоки Дарданели курсом на порт "Чорноморськ" увійшов турецький балкер OSPREY S під прапором Ліберії. А 31 липня судно вийшло з турецького порту Іскендерун. Має прибути в Україну орієнтовно 5 серпня.

Можна зробити висновок, що це перше судно з тих, яке не опинилось в блокаді в українських портах з 24 лютого і яке прямує за українським експортним зерном.

Експерти припускали, що за нашим зерном будуть йти саме турецькі судна аби зменшити ризик провокацій або обстрілів з боку росії.

Українську продукцію розблокували

У понеділок, 1 серпня, вперше за понад 5 місяців з порту Одеси вийшло судно. Воно завантажене тоннами української кукурудзи. Вже на шляху до кінцевого пункту призначення – порту Тріполі у Лівані. Це стало можливим завдяки зерновій угоді. Гарантами виступили Туреччина та ООН.

Володимир Зеленський зауважував, що ще не час робити будь-які висновки і прогнозувати подальші події. Порт запрацював, експортний рух почався. Усе залежить від безпекових параметрів, за які відповідальні ООН та Туреччина. При цьому президент сказав, що "в нас не може бути ілюзії", що росія утримається від спроб зірвати експорт української продукції.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав цю подію полегшенням для світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії та Африці. Адже таким чином є надія, що світ уникне кризи продовольства і люди не будуть голодні.

Більше деталей про зернову угоду: дивіться відео