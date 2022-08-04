Відповідну позицію міністр закордонних справ написав 3 серпня. Варто відзначити, що судно з українським зерном пройшло інспекцію і готове прямувати у пункт призначення.
Зауважте Наша мета – регулярність і безперервність, – Зеленський про перше судно зі зерном у Стамбулі
Кулеба пояснив, що наші кораблі готові до відправлення
Чергові судна з українським зерном завантажені та готові до відправлення. Якщо росія виконуватиме свої зобов'язання в рамках зернової ініціативи за посередництва ООН, вони дійдуть до іноземних покупців і допоможуть знизити ціни на продовольство і запобігти голоду,
– заявив Кулеба.
Також міністр пояснив, що Україна, як і раніше, віддана боротьбі з глобальною відсутністю продовольчої безпеки.
Що цьому передувало
- Вранці 1 серпня перше судно з українським зерном RAZONI вже вирушило з українського порту орієнтовно о 08:30 за Києвом. Зерно мають доставити до Лівану.
- 3 серпня судно вже минуло зерновий коридор і пройшло перевірку у Стамбулі та має рушити далі. Відомо, що на його борту перебуває 26 тисяч тонн кукурудзи.
- Володимир Зеленський пояснив, що на відправлення вже чекають 16 суден. Відправлення зерна необхідне, щоб наблизитися до стабілізації світового ринку продовольства.
Дивіться також – нові деталі про вивезення зерна з порту Одеси: відео