Відповідну позицію міністр закордонних справ написав 3 серпня. Варто відзначити, що судно з українським зерном пройшло інспекцію і готове прямувати у пункт призначення.

Зауважте Наша мета – регулярність і безперервність, – Зеленський про перше судно зі зерном у Стамбулі

Кулеба пояснив, що наші кораблі готові до відправлення

Чергові судна з українським зерном завантажені та готові до відправлення. Якщо росія виконуватиме свої зобов'язання в рамках зернової ініціативи за посередництва ООН, вони дійдуть до іноземних покупців і допоможуть знизити ціни на продовольство і запобігти голоду,

– заявив Кулеба.

Також міністр пояснив, що Україна, як і раніше, віддана боротьбі з глобальною відсутністю продовольчої безпеки.

Що цьому передувало

Вранці 1 серпня перше судно з українським зерном RAZONI вже вирушило з українського порту орієнтовно о 08:30 за Києвом. Зерно мають доставити до Лівану.

3 серпня судно вже минуло зерновий коридор і пройшло перевірку у Стамбулі та має рушити далі. Відомо, що на його борту перебуває 26 тисяч тонн кукурудзи.

Володимир Зеленський пояснив, що на відправлення вже чекають 16 суден. Відправлення зерна необхідне, щоб наблизитися до стабілізації світового ринку продовольства.

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