Украина готова внести должный вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам на 159-й день полномасштабной войны с россией, сообщает 24 канал. Президент сообщил, что первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, вышло из порта в Одессе.

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"По состоянию на данный момент еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что экспорт украинского продовольствия зависит от параметров безопасности, за которые ответственны ООН и Турция.

При этом президент сказал, что "у нас не может быть иллюзии", что россия удержится от попыток сорвать экспорт украинской продукции. Он напомнил, что россия сознательно провоцировала голод в странах Африки и Азии.

Итак, посмотрим – как будут работать договоренности и действительно ли будет безопасность. В свою очередь на отправку уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия,

– заявил Зеленский.

По словам президента, возобновление экспорта важно для Украины не только из-за выручки в миллиардах долларов, но и рабочих мест для полмиллиона украинцев.

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Зеленский провел разговор с Макроном

Во время обращения к украинцам Зеленский рассказал, что 1 августа провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны затронули следующие вопросы:

возобновление аграрного экспорта Украины по морю;

отношения в оборонной сфере;

макрофинансовая поддержка Украины.

Зеленский заявил, что попросил Макрона помочь "разблокировать затормозившийся в Европе макрофин".

Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 миллиардов евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные вещи – это наши пенсии, это наши заработные платы, поддержка для переселенцев, и поэтому мы ожидаем соответствующие решения конкретных государственных деятелей.

– сказал украинский президент.

Также Зеленский отметил, что Макрон рассказал о результатах своего турне по странам Африки. Глава государства отметил, что Украина усиливает это направление нашей внешней политики.

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Кроме того, Зеленский пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится в скором времени. Президент подчеркнул, что Украина развивает этот формат, несмотря на дипломатическое противодействие россии.

Зеленский подчеркнул, что россия превратила Крым в "большой военно-тюремный лагерь – и десятки тысяч людей стали его жертвами". По его словам, Крым стал плацдармом для ударов по территории Украины.

Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в последующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и в отношении нашего Крыма,

– заявил глава государства.

Какая ситуация на фронте

Зеленский сообщил, что ситуация на поле боя за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. В частности, на Донбассе и Харьковщине продолжаются жестокие бои. Также продолжается борьба за юг.

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"Украинская артиллерия и разведка сделали уже многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов, – и это чувствуется. Хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, которые разрушают российскую логистику, уничтожают боезапас оккупантов и не оставляют оккупантам ни одного безопасного места на нашей земле", – сказал президент.

В завершение Зеленский поблагодарил партнеров за поставку оружия и вспомнил об очередном разговоре в формате Украина – США, который состоялся 1 августа.

Во время переговоров глава ОП Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор Зеленского и Джозефа Байдена.

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