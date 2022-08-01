Глава государства обратился к правительству касаемо раздачи повесток в публичных местах. Петиция набрала более 26 тысяч подписей.

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Зеленский напомнил – призыв резервистов и военнообязанных проводят согласно законодательству. Выдачу повесток регулируют акты Кабмина, Министерства обороны и Генштаба ВСУ.

Призыв производится для доукомплектования военных должностей в сроки, определенные мобилизационными планами ВСУ и других военных формирований.

Зеленский дал поручение Шмыгалю

Президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый вопрос. В частности, как отмечено в петиции, касаемо соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Что требовали в петиции

Автор петиции просил, чтобы в первую очередь на службу призывали "мотивированных людей". Кроме того, потребовал запретить выдачу повесток во всех местах, кроме военкоматов. То есть на блокпостах, АЗС, улице.

Также просил "сделать публичной информацию о состоянии мобилизации". По словам автора, "чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины".

Обратите внимание! Вручение повестки не означает, что человека отправляют на службу или на фронт. Их раздают, чтобы человек пришел в военкомат, чтобы уточнить свои данные.

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