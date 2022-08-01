Глава государства обратился к правительству касаемо раздачи повесток в публичных местах. Петиция набрала более 26 тысяч подписей.
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Зеленский напомнил – призыв резервистов и военнообязанных проводят согласно законодательству. Выдачу повесток регулируют акты Кабмина, Министерства обороны и Генштаба ВСУ.
Призыв производится для доукомплектования военных должностей в сроки, определенные мобилизационными планами ВСУ и других военных формирований.
Зеленский дал поручение Шмыгалю
Президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый вопрос. В частности, как отмечено в петиции, касаемо соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе.
Что требовали в петиции
Автор петиции просил, чтобы в первую очередь на службу призывали "мотивированных людей". Кроме того, потребовал запретить выдачу повесток во всех местах, кроме военкоматов. То есть на блокпостах, АЗС, улице.
Также просил "сделать публичной информацию о состоянии мобилизации". По словам автора, "чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины".
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