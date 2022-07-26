Однако не всегда эти повестки законны. Об этом заявил адвокат и глава "Украинского независимого фонда юристов" Ростислав Кравец.

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Повестки могут раздавать не все

Ведь вручать повестку могут только уполномоченные лица. При себе они должны иметь подтверждающие документы.

Не просто граждане с автоматами и повязками, останавливающие вас на улице, проверяют документы и вручают повестку. А непосредственно уполномоченные центрами комплектации лица, обязанные иметь при себе соответствующие документы, включая уже заполненные для вручения повестки конкретному военнообязанному,

– объяснил Кравец.

Он напомнил, что повестки бывают нескольких видов: для прохождения медкомиссии, для направления в воинскую часть или мобилизационное распоряжение. В зависимости от того, от какой из этих повесток уклоняется лицо, возникает либо административная, либо уголовная ответственность.

Мобилизированных не отправляют сразу на фронт, – Резников

Министр обороны Алексей Резников отрицает информацию о том, что мобилизованных сразу отправляют в горячие точки. Ведь сначала они должны пройти обучение – от тактической медицины до обращения с оружием.

После пройденных учений мобилизованный по специальности получает направление в соответствующее подразделение.

Поэтому информация о "немедленной отправке" на перевод является элементом информационно-психологической спецоперации россии.

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