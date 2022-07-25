В ГПСУ отметили, что украинское законодательство предусматривает такую категорию мужчин и женщин, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Важно Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу

Таким образом, определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей. Для пересечения границы на данном основании необходимо предоставить подтверждающие документы на содержание трех и более детей младше 18 лет.

Такими документами могут быть:

свидетельства о рождении трех и более детей,

или свидетельство о регистрации брака с матерью этих детей и, соответственно, свидетельства о рождении этих детей,

или решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом,

или решение суда о расторжении брака и решении органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом,

или удостоверение отца многодетной семьи.

Также, если мужчина не проживает одной семьей со своим ребенком (детьми), необходимо предоставить доказательства содержания такого ребенка (детей). Подтверждающими документами могут быть решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размера уплаты таких алиментов и т.п.

Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ полковник Игорь Матвийчук акцентировал, что в случае если вышеуказанные свидетельства есть в приложении "Дия", то их также можно использовать при выезде за границу для подтверждения факта содержания трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Повестка – не означает мобилизацию

Министр обороны Алексей Резников ранее объяснил, что когда дают повестку, то речь не идет о мобилизации. Ведь некоторые переехали и не стали на учет, хотя были обязаны это сделать по закону.

Поэтому вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный орган центра комплектации и показать документ. Так проверят, человек на учете или в резерве.

Вручение – это наведение порядка. Некоторые представители центра комплектации ведут себя по старому формату. Я категорически отрицаю идею, когда за нарушение или ДТП вручали повестку. Такой дискредитации не должно быть, – подчеркнул Резников.

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