Как происходит мобилизация в Украине в эфире национального телемарафона, рассказал министр обороны Алексей Резников. По его словам, проблем с этим нет, сообщает 24 канал.

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Я постоянно общаюсь с Генштабом и Главнокомандующим. Имеются заполненные все необходимые позиции. В настоящее время происходит мобилизация по определенным специальностям. Например, есть программа подготовки наших солдат в Великобритании. Уже несколько батальонов там учатся. Для таких командировок и подготовки могут искать дополнительных специалистов желательно со знанием английского языка,

– сказал он.

Резников заверил, что у нас нет массовых провалов по мобилизации. Территориальные центры комплектации продолжают работать.

Повестка – не значит мобилизация

Министр обороны объяснил, что когда дают повестку, то речь идет не о мобилизации. Ведь некоторые переехали и не стали на учет, хотя были обязаны это сделать по закону.

Поэтому вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный орган центра комплектации и показать документ. Так проверят, человек на учете или в резерве.

"Вручение – это наведение порядка. Некоторые представители центра комплектации ведут себя по старому формату. Я категорически отрицаю идею, когда за нарушение или ДТП вручали повестку. Такой дискредитации не должно быть", – подчеркнул Резников.

Важные заявления Резникова

Министр обороны говорил не только о мобилизации, но и оружии и ситуации на поле боя. В частности, Алексей Резников отметил, что в Украину уже прибыли и первые три Gepard из Германии. Мы ожидаем еще 15 таких зенитно-ракетных установок.

Также Резников рассказывал, как мощно для нас работает западное оружие. Речь идет о РСЗО HIMARS. С помощью этих артиллерийских систем удалось уничтожить уже 50 складов. Речь идет только о тех объектах, где хранились боеприпасы.

А еще министр заверил, что существует вероятность, что украинские летчики начнут овладевать новейшими самолетами, после чего наша страна получит современные истребители. Украина хочет получить от США современные F-16. Инженеры и специалисты заявили, что украинские аэропорты способны принимать такие самолеты.

Что можно изменить в принципах мобилизации – мнение специалиста: смотрите видео