Як відбувається мобілізація в Україні в ефірі національного телемарафону розповів міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, проблем із цим немає, повідомляє 24 канал.

До теми Мобілізація студентів: хто не підлягає призову та може виїхати з країни

Я постійно комунікую з Генштабом і Головнокомандувачем. Є заповнені всі необхідні позиції. Нині відбувається мобілізація по певних особливих спеціальностях. Наприклад, є програма підготовки наших вояк у Великій Британії. Вже кілька батальйонів там вчаться. Для таких відряджень і підготовки можуть шукати додаткових фахівців бажано зі знанням англійської мови,

– сказав він.

Резніков запевнив, що у нас немає масових провалів по мобілізації. Територіальні центри комплектації продовжують працювати.

Повістка – не означає мобілізація

Міністр оборони пояснив, що коли дають повістку, то мова йде не про мобілізацію. Адже дехто переїхав і не став на облік, хоча були зобов'язані це зробити за законом.

Тому вручення повісток чоловікам призовного віку означає, що вони мають прийти в місцевий орган центру комплектації і показати документ. Так перевірять, чи людина на обліку, чи в резерві.

"Вручення – це наведення ладу. Деякі представники центру комплектації поводяться за старим форматом. Я категорично заперечую ідею, коли за порушення чи ДТП вручали повістку. Такої дискредитації не повинно бути", – наголосив Резніков.

Важливі заяви Резнікова

Міністр оборони говорив не лише про мобілізацію, але й зброю та ситуацію на полі бою. Зокрема, Олексій Резніков зауважив, що в Україну вже прибули й перші три Gepard із Німеччини. Ми очікуємо ще 15 таких зенітно-ракетних установок.

Також Резніков розповідав, як потужно для нас працює західна зброя. Мовиться про РСЗВ HIMARS. За допомогою цих артсистем вдалось знищити вже 50 російських складів. Мовиться лише про ті об'єкти, де зберігались боєприпаси.

А ще міністр запевнив, що існує ймовірність, що українські льотчики почнуть опановувати новітні літаки, після чого наша країна отримає сучасні винищувачі. Україна хоче отримати від США сучасні F-16. Інженери та спеціалісти заявили, що українські аеропорти здатні приймати такі літаки.

Що можна змінити у принципах мобілізація – думка фахівця: дивіться відео