Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал. По его словам, распространение информации о том, что мобилизованный может попасть сразу же на передовую, является одним из элементов информационно-психологической спецоперации.

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Сначала мобилизованный проходит обучение

Алексей Резников отметил, что мобилизованного сначала отправляют в учебный центр. Там проходят разные учения – от навыков тактической медицины до обращения с оружием. Также мобилизованных обеспечивают одеждой и системами защиты – от шлемов до бронежилетов.

После пройденных учений мобилизованный по специальности получает направление в соответствующее подразделение.

Поэтому министр обороны в очередной раз подчеркнул, что выдумки о том, что мобилизованные отправляются на фронт, являются элементами ИПСО, которую распространяют россияне, в условиях не только реальной, но и информационной войны.

Повестка не означает мобилизацию

Министр обороны также подчеркнул, что вручение повестки не означает мобилизацию военнообязанного. Резников отметил, что многие подпадающие под призыв сменили место жительства и не стали на учет в военкомате, хотя в соответствии с действующим законодательством они должны были это сделать.

То есть выдавая повестки, центры укомплектования проверяют, есть ли человек на учете или в резерве, однако это не означает, что после получения повестки он непременно будет призван на службу.

Также Резников обратил внимание на выдачу повестки правонарушителям. Министр выступил категорически против этого. По его словам, это дискредитация, которой не должно быть.

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