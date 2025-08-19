В понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. Украине предлагают гарантии безопасности по образцу 5 статьи НАТО.

Интересно, что за всю историю Альянса принцип коллективной безопасности применяли только один раз. Подробнее сообщает Sky News, передает 24 Канал.

Что такое и как работает 5 статья НАТО?

Статья 5 является основным принципом Организации Североатлантического договора, в которую входят 32 страны. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов будет считаться нападением на всех членов Альянса.

Кроме того, каждая страна-член "таких мер, которые сочтет необходимыми", в частности применение вооруженной силы, для "восстановления и поддержания безопасности в Североатлантическом регионе".

Это не означает автоматическую военную помощь, и каждый союзник самостоятельно решает, какие действия он считает необходимыми,

– говорится в сообщении.

Статья распространяется на территорию государств-членов в Европе и Северной Америке, а также на Турцию, но не на базы в иностранных государствах или на территориях за пределами зоны НАТО.

Интересно, что принцип коллективной безопасности применяли только один раз – союзники пришли на помощь американцам после теракта 11 сентября 2001 года. Это завершилось вторжением НАТО в Афганистан из-за обвинений Талибана в предоставлении убежища Аль-Каиде.

Какие гарантии безопасности предлагают для Украины?

Напомним, госсекретарь Марко Рубио отметил, что сейчас идет координация с партнерами для создания гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Это не ограничивается только НАТО – подобные соглашения существуют между многими государствами мира, например, США имеют их с Южной Кореей и Японией. Украина после завершения конфликта будет иметь право заключать собственные соглашения по безопасности,

– сказал он.

Зато в России уже успели публично отклонить возможность размещения в Украине военного контингента, хотя, по словам Трампа, во время телефонного разговора Путин согласился принять гарантии безопасности как часть мирного соглашения.

Пресс-секретарь МИД страны-агрессора Захарова заявила, что Кремль категорически отвергает любой сценарий с военным контингентом НАТО в Украине.