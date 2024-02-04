"Мы еще увидимся?" История Ольги, которая борется за возвращение мужа из плена и с раком

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В этом году Ольга и ее любимый будут праздновать десятую годовщину знакомства и седьмую годовщину брака. Однако уже почти 2 года они не вместе – их разлучил плен. И считать уже приходится не дни, не недели, а месяцы. И уже 22 месяца ей приходится бороться за возвращение мужа.

И бороться сейчас приходится не только за него, но и за себя – еще в родном Бердянске у нее диагностировали онкологию. Фото с одной из недавних акций протеста облетело сеть, ведь Ольга вышла на митинг с плакатом: "У меня рак, а мой муж в плену 2 года. Скажите, мы еще когда-нибудь увидимся?"

Этот материал должен был быть другим. В этой истории должен был быть "happy end", ведь во время записи интервью появилось сообщение о большом обмене пленными, в рамках которого вернулись 207 военнослужащих. Однако, к сожалению, среди них не было мужа Ольги.

22 долгих месяца. Десятки обменов. Надежды, которые вспыхивают и угасают. Любовь, которая дает силы бороться. Родной дом, который в оккупации и самый близкий человек, который в плену. И именно об этом сегодня расскажет 24 Канал.

Разлука с 2021 года

Ольга познакомилась со своим любимым уже тогда, когда он защищал наше государство на Востоке. Уже с тех пор большую часть времени ее будущий муж проводил в зоне АТО, а позже – в ООС. После почти трех лет отношений пара обручилась в 2017 году. Впереди должна была быть насыщенная жизнь, полная любви и радости, но война вносила свои коррективы.

Муж, который служил в рядах 501-го батальона морской пехоты, минимум 9 месяцев в году проводил на фронте, а Ольга ждала его в Бердянске. Ее любимый хотел детей, но Ольга понимала, что в таких условиях это означает, что ребенка придется воспитывать самостоятельно.

Несмотря на постоянную разлуку и волнение, которое, должно быть, испытывает каждая жена военнослужащего, Ольга полностью поддерживала своего мужа. Ее любимый верил в свой народ, свою страну и постоянно повторял: "А кто, если не я?"

7 декабря мужчина вместе с собратьями отправился на ротацию в Донецкую область в зону ООС. Тогда ни он, ни она не осознавали, насколько долгая разлука впереди и сколько еще испытаний выпадет на долю этой семьи.

Угроза полномасштабного вторжения нависала в воздухе. Мужчина не говорил об этом своей любимой, однако неоднократно просил ее поехать за границу и продолжать лечение там. Девушка, в свою очередь, считала, что покидать родной Бердянск – измена. Даже, когда началось полномасштабное вторжение.

Каждый звонок словно последний

Еще до полномасштабного вторжения у Ольги диагностировали лимфогранулетоз – злокачественное заболевание лимфатической системы. В родном Бердянске онкологического отделения ни в одной из больниц не было, поэтому нужно было проходить лечение в другом городе. Она без колебаний выбрала Мариуполь, ведь это означало, что с мужем будет возможность видеться чаще – иногда ему позволяли навещать любимую в больнице.

24 февраля все изменилось. В тот день мужчина позвонил Ольге и настойчиво просил уехать из города, поехать за границу и лечиться там. И женщина решила для себя, что ехать из города – измена, потому что подразделение ее мужа отправили на оборону Мариуполя. Когда город окружили и там начались жестокие бои, Ольга была еще более уверенной в своем решении.

Любимому удавалось звонить ей. И в непродолжительных разговорах они напоминали друг другу о том, что любят, а Ольга записывала фамилии побратимов, чтобы передать их родным, что они живы и с ними все в порядке на сколько это возможно.

Он мне звонил где-то один-два раза в неделю. Это были несколько минут разговора. И суть их была в том, что я спрашивала, жив ли он, все ли с ним хорошо. Он спрашивал, все ли хорошо со мной. И дальше я брала ручку и листочек, записывала фамилии, чтобы передать также девушкам, матерям, которые ждали известия, что с их родными все хорошо, что они не погибли,

– вспоминает Ольга.

Только после того, как первые морпехи вернулись из плена, они рассказали, что каждый звонок родным был слишком рискованным и будто последним, ведь в окруженном Мариуполе были проблемы со связью. Чтобы позвонить родным, приходилось выходить на крышу многоэтажки, то есть серьезно рисковать. Ольга отмечает, что если бы знала, как муж каждый раз рискует, чтобы позвонить ей, то запретила бы ему это делать.

Во что оккупанты превратили Мариуполь весной 2022 года: смотрите видео

Живой щит до Мариуполя

Что переживали родные тех, кто боролся в Мариуполе – известно только им, ведь передовые позиции ВСУ все отдалялись от заблокированного города. Понятным становилось одно – военной деблокады, к сожалению, не будет. Это уже признала и власть.

Так что делать? Сидеть, сложа руки, невозможно. Но как действовать? Жены военнослужащих из всех бригад, которые воевали в Мариуполе начали обсуждать, пожалуй, самую отчаянную идею из всех.

Жены бойцов из всех бригад, которые были в Мариуполе, хотели идти живым щитом, чтобы прикрыть их, чтобы им дали выйти,

– вспоминает Ольга.

По замыслу идти надо было от Бердянска. Однако было несколько проблем. Первая заключалась в том, что не все из них были в Бердянске или на оккупированной территории. То есть женам для этого надо было бы въехать на подконтрольную врагу территорию, чтобы идти в Мариуполь. Весной 2022 года казалось, что этот план может сработать, и чем больше времени проходит, тем больше появляется уверенности в том, что россияне бы без колебаний расправились с женами военных.

Мы считали, что если мы выйдем живым щитом, закроем ребят, то россияне не будут стрелять, а тогда дадут им выйти. Сейчас я понимаю, что это безумие, и скорее всего нас бы просто убили. А тогда нам казалось, что это единственный выход,

– вспоминает жена морпеха.

Поэтому этот замысел остался замыслом, но само его появление является ничем иным, как свидетельством огромной любви. Только она заставляет идти на серьезные риски ради спасения близкого человека.

Не дезертиры, а жертвы предательства

Но вместе с тем в оккупации оказался Бердянск. Ольга вместе с другими жителями города выходила на проукраинские митинги, пока враг не начал разгонять их силой. Но борьба не останавливалась.

4 апреля 2022 года в российских пабликах она увидела сообщение о том, что весь 501-й батальон оказался в плену, а на кадрах заметила своего мужа. И именно с этого дня началась борьба, которая длится уже 22 месяца.

Еще будучи в Бердянске Ольга писала электронные письма в госструктуры, звонила им, просила помочь вернуть 501-й батальон.

Но была одна существенная проблема. История того, как 501-й батальон морской пехоты попал в плен длительное время была загадочной и непонятной, ведь 4 апреля почти весь батальон, кроме раненых в госпитале, попал в руки врага. Сначала против всех бойцов возбудили уголовные дела по статье о дезертирстве. Соответственно, родных морпехов лишили выплат, а для многих семей это был удар, ведь большинство из них – из Бердянска. Многие из них покинули родные дома и эти выплаты были важны для банального выживания в условиях, когда все пожитки остались в оккупации, а родной человек – в плену.

Только через год Медийная инициатива по правам человека опубликовала расследование, которое несколько проясняло картину вокруг тех событий. По данным расследования, 277 морпехов фактически сдал в плен начальник вещевой службы батальона Константин Бессмертный. В мае 2023 года ГБР сообщило о подозрении Бессмертному, а также объявило, что все дела против военнослужащих батальона по статье о дезертирстве закрыты. Родным возобновили выплаты, а значит – появилась надежда на то, что морпехи вернутся домой быстрее.



Родные пленных просят не молчать об их близких / Фото из инстаграма Ольги

Бороться за себя и за морпехов

С началом полномасштабного вторжения лечение в Мариуполе для Ольги стало невозможным. После того, как она узнала, что муж попал в плен – она и не думала уже об этом. Будучи в оккупации, она создавала группы, в которые объединялись родные пленных морпехов. Но летом 2022 года она покинула Бердянск и стала активной участницей акций с призывом вернуть пленных морпехов. Для того, чтобы всегда была возможность выходить на митинги, Ольга поселилась в Киеве.

Напоминание о пленных морпехах: смотрите видео

Вопрос собственного здоровья для Ольги тогда отошел на второй план.

Я до последнего считала, что вот сейчас будет следующий обмен, его вернут, и я в больницу,

– вспоминает Ольга.

Но произошло иначе – в тяжелом состоянии она попала в больницу, где медики констатировали – болезнь прогрессирует. Тогда же Ольга осознала, что сейчас приходится бороться не только за возвращение мужа, но и бороться с болезнью.

Однако, к сожалению, бороться с болезнью приходится самостоятельно, потому что родной человек – в плену.

Звонок на день рождения мамы

Едва ли не самым сложным для семей, которых разъединил плен, является потеря связи. А это влечет за собой неизвестность и непонимание того, в каких условиях близкий человек.

Ольга написала десятки писем, которые передавала через Информационное бюро, однако, как теперь она понимает, ни одно письмо к мужу не дошло. Однако однажды она получила известие от него.

Я под дверью тот конверт открывала, даже немного порвала само письмо, потому что у меня тряслись руки. Там было 4 строки, но из них я поняла, что моих писем он не получал. Он написал на русском: "Надеюсь, с тобой все хорошо". А я писала ему, что со мной все в порядке, чтобы он не волновался, писала, что я люблю,

– вспоминает Ольга.

Она называет себя счастливой из-за одного случая. Когда она была в супермаркете, зазвонил телефон. На экране – российский номер. Сначала связь оборвалась, поэтому следующий вызов был по видеосвязи. Ольга смогла хотя бы так увидеться с мужем. Он заметил, что у ее любимой нет волос, что означает, что химиотерапия продолжается, однако жена уверяла его, что с ней все в порядке.

Не зная, ориентируется ли муж в том, какая сейчас дата, она просто сказала ему, что сегодня день рождения у его мамы. Поэтому ему позволили еще на 2 минуты позвонить к маме.

"Скажите, мы еще увидимся?"

Ольга – соучредитель общественной организации родных бойцов 501-го батальона морской пехоты и отмечает, что ее цель – бороться до возвращения последнего морпеха. Поэтому посещая встречи в Координационном штабе, офисе омбудсмена, ГУР МО и других, она никогда не говорила: "Верните моего мужа", а требовала возвращения всех морпехов.



Жены пленных ежедневно напоминают о своих любимых в плену / Фото из инстаграма Ольги

Сейчас же Ольга вынуждена самостоятельно бороться с болезнью и поэтому теперь, кроме того, что приходится говорить обо всем батальоне, она просит как можно быстрее вернуть ее мужа. Прежде всего для того, чтобы разделить с ним радость того дня, когда врачи скажут, что она выздоровела.

Поэтому на митинг в Киеве Ольга вышла с красноречивым плакатом, который облетел сеть. И он привлек внимание не только к ее мужу, а ко всем бойцам 501-го батальона.



Ольга с красноречивым плакатом на митинге в Киеве / Фото из инстаграма Ольги

Сумка на день обмена

Ольга готовится к возвращению своего мужа. Прежде всего, работает с психологами, чтобы понять, как она может помочь ему после возвращения оправиться и адаптироваться. Женщина отмечает, что психологической реабилитации тех, кто возвращается, сейчас, к сожалению, уделяют недостаточно внимания.

Кроме того, в ее квартире уже полтора года стоит сумка с вещами, которая ждет того заветного дня, когда она увидит имя любимого в списке тех, кто вернулся.

Я каждый раз засыпая представляю, как мне позвонят и скажут, что он в Украине, как я буду ехать к нему. У меня сумка собрана уже полтора года. И я туда просто меняю там вещи по сезону. Меняю куртку зимнюю на осеннюю, меняю спортивные костюмы и она всегда стоит, чтобы я просто была готова,

– говорит Ольга.

А еще публично поддерживает законопроект, который предусматривает возможность для возвращенных из плена вставать в строй только по собственному желанию. Сейчас возвращенные из плена после реабилитации могут получить 2 недели отпуска, после чего должны вернуться в армию.

Надежды, которые угасают и загораются снова

За последние 13 месяцев вернулся только 1 боец 501-го батальона морской пехоты и случилось это 31 января 2024 года. С апреля 2022 года удалось вернули только 23 бойцов. 254 воина до сих пор в плену. Среди них и муж Ольги.

Надежды загораются накануне нового обмена и сгорают после того, как появляются списки. И так снова.

Когда тяжело, я беру его фото. Я знаю, что он бы мне сказал, что я сильная и я должна бороться, должна вылечиться. Я знаю, что он будет ругать меня за то, что я не поехала лечиться. Я знаю, что он будет очень ругать меня за то, что я в оккупации выходила на проукраинские митинги. Но я не могла делать иначе. И сейчас я просто хочу, чтобы его обменяли. Хочу, чтобы он был рядом. Хочу, чтобы в момент, когда врач скажет, что я выздоровела, он был возле меня,

– отмечает Ольга.

Ольга, как и сотни или даже тысячи украинок и украинцев, ждет возвращения из плена своих родных. В день обмена загораются тысячи огоньков надежды, и много из них гаснут.



Наше молчание – убивает / Фото из инстаграма Ольги

Что в этой ситуации можем делать мы? Быть голосом тех, кто в плену. Говорить о них, кричать. Говорить ради них. Поддерживать их родных, чтобы никто не чувствовал себя одиноким в своей проблеме.

И, конечно, поддерживать тех, кто пополняет наш обменный фонд, что позволяет проводить обмены. Чем больше наш обменный фонд, тем больше людей мы можем вернуть.