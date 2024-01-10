После школы прошел 7 километров в 10-градусный мороз: во Львове нашли 6-летнего мальчика
Источник:Патрульная полиция Львовской области
Во Львове 9 января разыскивали 6-летнего мальчика. Он вышел из школы и пропал. На поиски ребенка отправились полицейские и неравнодушные граждане.
Как рассказали в полиции Львовской области, мальчика нашли в селе Сокольники. Известно, что в 10-градусный мороз он прошел около 7,5 километра.
Читайте также На Закарпатье крыса укусила младенца: родители немедленно вызвали скорую
Что известно о поисках мальчика
Правоохранители отмечают, что из школы мальчик вышел в 15:00. Домой 6-летний ребенок так и не пришел, исчезнув. Следовательно, в местных пабликах размещали объявления о поисках.
К счастью, 6-летнего мальчика удалось найти спустя час. Правда, после этого с его родными начали свою работу полицейские ювенальные подразделения.
Мальчика удалось найти через час / Фото полиции Львовщины
Фактически мы узнали о его исчезновении где-то в 17:50. Уже в 18:28 наши полицейские отрапортовали, что его удалось разыскать. Почему 6-летний ребенок ушел из школы сам, почему его никто не встретил, мы по определенным причинам комментировать не можем, этим занималась ювенальная превенция,
– отмечают правоохранители.
Как отмечают в полиции, мальчик по дороге проходил мимо многих людей. Впрочем, почти никто не отреагировал на то, что по улице 6-летний ребенок гуляет сам. Правда, некоторые автомобили останавливались и предлагали малышу отвезти его домой. Но школьник от этого отказывался, ведь ему было страшно.
Мальчика с объявления узнала молодая пара. Она предложила школьнику помощь. 6-летнего ребенка завели в супермаркет, где купили ему чай и булочку. После этого позвонили в полицию.
Мальчика нашла пара и позвонила полиции / Фото полиции Львовской области
С оккупированной Херсонщины вернули 12-летнего Андрюшу
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 4 января известил о возвращение еще одного украинского ребенка домой. Речь идет о 12-летнем Андрюше. Мальчик находился на временно оккупированной территории Херсонской области. Известно, что российские захватчики угрожали его родным.
- По словам Лубинца, в Офис Омбудсмена обратилась старшая сестра мальчика. Она умоляла вывезти ее братика из оккупации. Известно, что на оккупированной территории он жил вместе со своей бабушкой. Мать мальчика скончалась летом 2022 года.
- Как отметил омбудсмен, 1 января 2024 года Андрюша вместе со своей бабушкой уже были на подконтрольной Украине территории. Итак, первый день Нового года символически стал для этой семьи первым днем новой жизни.