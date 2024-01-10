Після школи пройшов 7 кілометрів у 10-градусний мороз: у Львові знайшли 6-річного хлопчика

У Львові 9 січня розшукували 6-річного хлопчика. Він вийшов зі школи та зник. Відтак, на пошуки дитини вирушили поліцейські та небайдужі громадяни.

Як розповіли у поліції Львівщини, хлопчика знайшли у селі Сокільники. Відомо, що у 10-градусний мороз він пройшов близько 7,5 кілометра.

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Що відомо про пошуки хлопчика

Правоохоронці зазначають, що зі школи хлопчик вийшов о 15:00. Додому 6-річна дитина так і не прийшла, зникнувши. Відтак, у місцевих пабліках розміщували оголошення про пошуки.

На щастя, 6-річного хлопчика вдалося знайти через годину. Правда, після цього з його рідними почали свою роботу поліцейські ювенального підрозділу.



Хлопчика вдалося знайти через годину / Фото поліції Львівщини

Фактично ми дізналися про його зникнення десь о 17:50. Вже о 18:28 наші поліцейські відрапортували, що його вдалося розшукати. Чому 6-річна дитина пішла зі школи сама, чому її ніхто не зустрів, ми через певні причини коментувати не можемо, цим займалася ювенальна превенція,

– наголошують правоохоронці.

Як зазначають у поліції, хлопчик дорогою проходив повз багатьох людей. Утім, майже ніхто не відреагував на те, що вулицею 6-річна дитина гуляє сама. Правда, деякі автомобілі зупинялися та пропонували малому відвезти його додому. Але школяр від цього відмовлявся, адже йому було страшно.

Хлопчика з оголошення впізнала молода пара. Вона запропонувала школяреві допомогу. 6-річну дитину завели до супермаркету, де купили йому чай та булочку. Після цього зателефонували до поліції.



Хлопчика знайшла пара і подзвонила до поліції / Фото поліції Львівської області

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