Россия атаковала "Шахедами", в Киеве трижды за ночь объявляли тревогу: хронология 902 дня войны

Начались 902 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны держат линию фронта и отражают атаки врага. Более того, ведут активные действия и на территории страны-агрессора.

О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на 13 августа, рассказывает 24 Канал.

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