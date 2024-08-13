Россия атаковала "Шахедами", в Киеве трижды за ночь объявляли тревогу: хронология 902 дня войны
Начались 902 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны держат линию фронта и отражают атаки врага. Более того, ведут активные действия и на территории страны-агрессора.
О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на 13 августа, рассказывает 24 Канал.
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Российские военные атаковали Черниговскую область: взрывы раздавались в Чернигове и Бахмаче. Под ударом врага была гражданская инфраструктура. Предварительно, без пострадавших. Соответствующие службы устраняют последствия. О взрывах в Винницкой области сообщили как мониторинговые сообщества, так и телеграмм-каналы примерно в 3:20. Предварительно, ПВО работала по "Шахедам". В 3:45 появилась информация о повторных взрывах. Взрывы ночью слышали жители городов Сумской и Полтавской областей. По данным Воздушных сил, над Украиной летали "Шахеды". Также была угроза баллистики из Крыма и северо-восточного направления. В ночь на 13 августа в столице и части областей Украины объявили воздушную тревогу. Была угроза атаки из баллистического вооружения.
Россияне ударили по Черниговщине
Винницкая область под ударом "Шахедов"
Взрывы раздавались в Сумской и Полтавской областях
Угроза баллистики
Российские военные атаковали Черниговскую область: взрывы раздавались в Чернигове и Бахмаче. Под ударом врага была гражданская инфраструктура.
Предварительно, без пострадавших. Соответствующие службы устраняют последствия.
О взрывах в Винницкой области сообщили как мониторинговые сообщества, так и телеграмм-каналы примерно в 3:20. Предварительно, ПВО работала по "Шахедам".
В 3:45 появилась информация о повторных взрывах.
Взрывы ночью слышали жители городов Сумской и Полтавской областей.
По данным Воздушных сил, над Украиной летали "Шахеды". Также была угроза баллистики из Крыма и северо-восточного направления.
В ночь на 13 августа в столице и части областей Украины объявили воздушную тревогу. Была угроза атаки из баллистического вооружения.