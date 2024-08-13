Россия атаковала "Шахедами", в Киеве трижды за ночь объявляли тревогу: хронология 902 дня войны

13 августа 2024, 06:32
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Автор: Анастасия Лукашевская

Начались 902 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны держат линию фронта и отражают атаки врага. Более того, ведут активные действия и на территории страны-агрессора.

О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на 13 августа, рассказывает 24 Канал.

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06:25, 13 августа

Россияне ударили по Черниговщине

Российские военные атаковали Черниговскую область: взрывы раздавались в Чернигове и Бахмаче. Под ударом врага была гражданская инфраструктура.

Предварительно, без пострадавших. Соответствующие службы устраняют последствия.

03:55, 13 августа

Винницкая область под ударом "Шахедов"

О взрывах в Винницкой области сообщили как мониторинговые сообщества, так и телеграмм-каналы примерно в 3:20. Предварительно, ПВО работала по "Шахедам".

В 3:45 появилась информация о повторных взрывах.

02:22, 13 августа

Взрывы раздавались в Сумской и Полтавской областях

Взрывы ночью слышали жители городов Сумской и Полтавской областей.

По данным Воздушных сил, над Украиной летали "Шахеды". Также была угроза баллистики из Крыма и северо-восточного направления.

01:21, 13 августа

Угроза баллистики

В ночь на 13 августа в столице и части областей Украины объявили воздушную тревогу. Была угроза атаки из баллистического вооружения.