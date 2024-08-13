Росія атакувала"Шахедами", у Києві тричі за ніч оголошували тривогу: хронологія 902 дня війни

Розпочалась 902 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони тримають лінію фронту та відбивають атаки ворога. Ба більше, ведуть активні дії і на території країни-агресора.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника станом на 13 серпня, розповідає 24 Канал.

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