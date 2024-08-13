Росія атакувала"Шахедами", у Києві тричі за ніч оголошували тривогу: хронологія 902 дня війни
Розпочалась 902 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони тримають лінію фронту та відбивають атаки ворога. Ба більше, ведуть активні дії і на території країни-агресора.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника станом на 13 серпня, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Бої у Курській області та наступ росіян у Нью-Йорку: як змінилася лінія фронту за тиждень
Зранку у Сумах чули вибух. Деякі місцеві пабліки повідомили, що після цього в частини абонентів зникло світло. Про вибух у Сумах повідомили кореспонденти Суспільного о 06:42. Вони зауважили, що тривога в області триває десяту годину. Російські військові атакували Чернігівську область: вибухи лунали у Чернігові та Бахмачі. Під ударом ворога була цивільна інфраструктура. Попередньо, без постраждалих. Відповідні служби усувають наслідки. Про вибухи на Вінниччині повідомили як моніторингові спільноти, так і телеграм-канали приблизно о 3:20. Попередньо, ППО працювала по "Шахедах". О 3:45 з’явилася інформація про повторні вибухи. Вибухи вночі чули жителі міст Сумської та Полтавської областей. За даними Повітряних сил, над Україною літали "Шахеди". Також була загроза балістики з Криму та північно-східного напрямку. У ніч на 13 серпня в столиці та частині областей України оголосили повітряну тривогу. Була загроза атаки з балістичного озброєння.
У Сумах стались вибухи
Росіяни вдарили по Чернігівщині
Вінниччина під ударом "Шахедами"
Вибухи лунали у Сумській та Полтавській областях
Загроза балістики
Зранку у Сумах чули вибух. Деякі місцеві пабліки повідомили, що після цього в частини абонентів зникло світло.
Про вибух у Сумах повідомили кореспонденти Суспільного о 06:42. Вони зауважили, що тривога в області триває десяту годину.
Російські військові атакували Чернігівську область: вибухи лунали у Чернігові та Бахмачі. Під ударом ворога була цивільна інфраструктура.
Попередньо, без постраждалих. Відповідні служби усувають наслідки.
Про вибухи на Вінниччині повідомили як моніторингові спільноти, так і телеграм-канали приблизно о 3:20. Попередньо, ППО працювала по "Шахедах".
О 3:45 з’явилася інформація про повторні вибухи.
Вибухи вночі чули жителі міст Сумської та Полтавської областей.
За даними Повітряних сил, над Україною літали "Шахеди". Також була загроза балістики з Криму та північно-східного напрямку.
У ніч на 13 серпня в столиці та частині областей України оголосили повітряну тривогу. Була загроза атаки з балістичного озброєння.