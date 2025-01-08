Больше оружия, меньше посредников: как Агентство оборонных закупок работало в 2024 году

С 1 января 2024 года Агентство оборонных закупок стало единственным органом в структуре Министерства обороны, ответственным за приобретение вооружения и военной техники для ВСУ. Это положило начало реформированию системы оборонных закупок, которая требовала существенных изменений из-за низкой эффективности и чрезмерной бюрократизации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду". Руководительница Агентства оборонных (АОЗ) закупок Марина Безрукова рассказала, что организация сразу столкнулась с колоссальными вызовами. По ее словам, нужно было одновременно и в корне менять систему, и без промедлений обеспечивать насущные потребности военных, а также бороться за само существование института из-за многочисленных попыток остановить или повредить ее деятельности. Несмотря на это АОЗ в прошлом году достигла поставленных целей.

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Уменьшение роли посредников и прямые контракты

В 2024 году Агентство оборонных закупок смогло существенно снизить или удержать средние цены на боеприпасы критической номенклатуры, несмотря на глобальный дефицит взрывчатых веществ и высокий спрос.

Например, по сравнению с 2023 годом средняя цена в заключенных Агентством в 2024 году контрактах снизилась на снаряды 155-мм калибра – на 15%; 152-мм – на 23%, 125-мм – на 16%. Это позволило сэкономить миллиарды гривен, которые были направлены на закупку дополнительного вооружения для ВСУ.

Основным фактором, позволившим АОЗ стабилизировать и снизить цены на рынке вооружения и военной техники, стало сокращение доли посредников. Если в 2023 году по переходным контрактам доля специализированных импортеров составляла 82% от общей суммы, то в 2024 году она снизилась до 12%.

АОЗ сократила доли посредников / Фото: Агентство оборонных закупок

Большая часть суммы контрактов в этом году приходится на украинское производство вооружения. Также существенно возросла доля прямого импорта Агентства, в частности, прямых контрактов с производителями.

АОЗ заключила уже 50 контрактов с мировыми производителями вооружения из 13 стран мира. Это прямые договоры с болгарскими производителями, хотя еще недавно это казалось невозможным. Это соглашения с такими корпорациями как Rheinmetal, KNDS и многими другими, которые не подлежат публикации.

Со специмпортерами есть только несколько возможных моделей сотрудничества, которые публично предлагает АОЗ. Например, когда они поставляют оружие из стран, где Агентство не может работать напрямую, взяв при этом на себя все связанные с этим риски; или же когда используют собственные средства или работают по давальческой схеме.

Эффективность использования выделенных средств

Из годового бюджета Агентства в 306,1 миллиарда гривен на закупку вооружения и военной техники на 100% взято бюджетных обязательств под заключенные контракты; 99,2% суммы уплачено поставщикам. И это учитывая, что 25% от общего бюджета в АОЗ было доведено только в октябре.

Остаток средств в 0,8% не является критическим и возник по техническим и независимым от Агентства причинам (из-за поставки товара 30 и 31 декабря вне платежного периода и из-за того, что оплата определенного товара может произойти только после полного выполнения контракта).

АОЗ сфокусировалась на эффективности использования выделенных средств / Фото: Агентство оборонных закупок

В последнее время способность Агентства освоить годовой бюджет стала предметом активных дискуссий. Информация о якобы значительных остатках средств на счетах АОЗ могла быть использована для подрыва доверия к его эффективности и обоснования передачи 23 миллиарда гривен Государственной пограничной службе Украины.

В то же время, даже в условиях изъятия этих средств, сумма задолженности на конец года осталась бы неизменной, поскольку потребность в авансировании уже заключенных контрактов на следующий год значительно превышала изъятую сумму. Теперь контракты, которые могли быть авансированы в 2024 году, перенесутся на 2025 год. Из-за этого дефицита АОЗ придется жестче определять приоритеты в контрактовании.

Развитие украинского производства вооружения

2024 год стал переломным для украинской оборонной промышленности, которая значительно нарастила свои возможности. Это приближает Украину к самодостаточности в отражении вооруженной агрессии.

Агентство оборонных закупок за прошлый год профинансировало контракты со 155 украинскими производителями вооружения. В частности, в закупках беспилотников их доля превысила 90% от общей суммы контрактов, а в закупках средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) – почти 50%. Доля украинских производителей в производстве артиллерийских, минометных и танковых боеприпасов также продолжает расти.

Однако ситуация с поставками мин отечественного производства продемонстрировала риски, которые возникают, когда основные объемы производства передаются одному государственному предприятию. Недавно Министерство обороны утвердило приказ о передаче функции технической инспекции на внутреннем рынке от военных представительств МО к АОЗ. Важно, чтобы это решение сопровождалось изменениями в нормативной базе, регулирующей работу Агентства. При таких условиях истории о подтверждении сознательно "раздутых" возможностей производства не будут возможны.

В 2025 году Агентство планирует диверсифицировать риски поставки, заключая 2 – 3 контракта с производителями или надежными поставщиками для каждой критической номенклатуры. Вся необходимая подготовительная работа для этого уже выполнена.

Ритмичность поставок

В 2024 году Агентство осуществило поставки вооружения для Вооруженных Сил Украины на сумму более 180 миллиардов гривен. Важной составляющей является то, что финансирование 2024 года позволит обеспечить поставки вооружения и военной техники на сумму около 46 миллиардов гривен в первом квартале 2025 года. Это гарантирует непрерывное обеспечение ВСУ в начале нового бюджетного года.

Международное сотрудничество

По словам Марины Безруковой, значительное внимание уделили налаживанию прямой связи с закупочными агентствами стран НАТО. В частности подписали меморандумы о сотрудничестве с агентствами из пяти стран, а именно датским (DALO), эстонским (ECDI), норвежским (NDMA), турецким (SSB) и итальянским (ADI).

Для нас это прежде всего возможность обмениваться информацией о построении закупочных процессов и рынка вооружения. Воспользовавшись их опытом и адаптировав его к нашим реалиям военного времени, можно очень быстро выстроить правильную стратегию,

– отметила Безрукова.

Одним из важных достижений команды Министерства обороны и Агентства стала успешная реализация "датской модели", когда другие страны закупают оружие для ВСУ именно у украинских производителей. Так Дания профинансировала контракты с украинскими производителями ВВТ на общую сумму 535 миллионов евро, в частности производство законтрактованных Агентством дальнобойных дронов. Все это вооружение уже поставлено нашей армии.

Отмечается, что сотрудничество с Данией должно было стать историей успеха – на этом пути не могло быть ни одной ошибки. И это удалось, ведь Швеция, Норвегия, Литва также присоединились к модели. Сотрудничество Агентства со странами-партнерами построено на принципах максимальной открытости. Агентство предоставляет им информацию о производителях, их производственные мощности и подтверждает отгрузки готовой продукции.

Институциональные изменения

Несмотря на непрерывное контрактирование, прошлого года Агентство полностью изменило организационную структуру Агентства, создав 5 офисов, каждый из которых соответствует отдельной категории вооружения: боеприпасов; БпЛА и РЭБ; наземной техники; ПВО и авиации; специальной техники.

Новая организационная структура дала возможность сконцентрировать экспертизу в конкретных видах вооружения, синхронизировать работу с Генштабом и наладить системное сотрудничество с производителями, в частности по учету актуальных условий поля боя при изготовлении их продукции. Поэтому каждый офис стал медиатором между военными и производителями, учитывая потребности первых и способности вторых.

Много усилий было приложено для максимального обеспечения безопасности контрактирования. Для этого осуществляются мониторинг цен, проверка контрагентов, инспекция складов и производственных возможностей, анализ логистических маршрутов, комплаенс-контроль. Заключению каждого контракта предшествует огромная работа для того, чтобы в момент поступления запроса от Генштаба Агентство было готово заключить контракт в течение нескольких дней.

Наблюдательный совет

Долгожданным шагом стало создание Наблюдательного совета АОЗ, начавшего свою работу в декабре 2024 года. В него вошли независимые члены Екатерина Кузнецова, Лукаш Столярски, Патрик Аурой, а также представители от государства Тарас Чмут и Юрий Джигир.

По словам Марины Безруковой, это действительно очень профессиональный состав, который способен усилить работу Агентства и обеспечить независимый контроль и новый уровень диалога с международными партнерами. Ключевое сейчас – готовность Министерства обороны обеспечить эффективную работу наблюдательного совета и привести его полномочия в соответствие с законодательством Украины и мировыми стандартами корпоративного управления.

Резюме

Марина Безрукова подытожила, что почти весь прошлый год Агентству оборонных закупок приходилось работать в условиях неопределенности. Это очень влияло на работу команды, которая, несмотря на все, уже изменила ландшафт оборонных закупок в стране, установив понятные для рынка правила и строя устойчивую и полностью лишенную политических влияний институцию на службе Вооруженных Сил Украины.

Результат – больше оружия, меньше посредников и доверие к Украине со стороны международных партнеров, которое становится все выше. Законтрактовав вооружения на сотни миллиардов гривен, Агентство также хорошо научилось преодолевать искусственные препятствия, которые мешают быстро превращать деньги в оружие для наших военных. Поэтому в этом году АОЗ снова будет инициировать в нормативной и законодательной базе большое количество изменений, которые упростят деятельность производителей и помогут существенно ускорить поставки вооружения на фронт.