Креативное агентство YARCHE назвало Virobnik.ua лучшим сообществом по правильному питанию

Virobnik.ua признали лучшим сообществом по правильному питанию по версии креативного агентства YARCHE. Национальный сервис Virobnik.ua публикует видео о создании продуктов.

В то же время креативное агентство YARCHE – лучшее сообщество по правильному питанию и здоровому образу жизни по качеству информации, креативу и дизайну. Агентство YARCHE – победитель конкурса Ukrainian Design: The Very Best of 2021.

Интересно В Украине состоялась потребительская революция, запуск Virobnik.ua

Как Virobnik.ua удалось стать лучшими

По мнению Елены Нестерчук, контент-специалиста Virobnik.ua, такую оценку сообщество получило благодаря контенту, достоверности информации и юмористическому контенту.

Мы признаны лучшим сообществом по правильному питанию за качество изображения и контента вообще,

– отметила эксперт сервиса.

Она подчеркнула, что всю информацию подтверждают научными источниками, однако Virobnik.ua подает ее в легкой форме. "На изображениях мы часто обыгрываем какие-то темы и очень радуемся, что зрители их комментируют. Поэтому достоверность, польза и юмор – 3 кита, на которых мы одержали эту победу, и надеемся, что будем и дальше", – добавила Нестерчук.

Что стоит знать о Virobnik.ua

Эксперты Virobnik.ua рассказали зрителям о 3 самых популярных мифах относительно питания: микроволновая печь вредна для здоровья, суп надо есть ежедневно, а замороженные овощи, фрукты и ягоды – обделены питательными веществами. Подробнее – читайте по ссылке

Национальный проект Virobnik.ua уже работает в Украине. К нему присоединился ряд отечественных и международных компаний. На сайте Virobnik.ua можно посмотреть видео по производству компаний-участников, которые показывают, из чего и в каких условиях производят самые популярные продукты питания и повседневного обихода.



Virobnik.ua помогает украинцам выбирать качественные продукты / Фото Virobnik.ua

Главная цель проекта – повысить уровень потребительских знаний украинцев и дать возможность производителям доказать, что они предлагают покупателям действительно безопасные и качественные продукты. На продуктах производителей, которые присоединились к национальному проекту Virobnik.ua, можно найти соответствующую отметку и специальный QR-код. Просканировав его с помощью смартфона, покупатели попадут на соответствующее видео по производству этого продукта.